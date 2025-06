video suggerito

Perché la classifica del GP Canada poteva essere stravolta, cosa è successo dietro la safety car Russell ha vinto il GP del Canada davanti a Verstappen e Antonelli. Dopo la gara ben sette piloti sono finiti sotto investigazione per aver effettuato sorpassi in regime di Safety Car. Ma sono stati tutti assolti.

A cura di Alessio Morra

Il Gran Premio del Canada detiene un record, ormai imbattibile: quello della durata più lunga, quello del 2011 durò oltre quattro ore, pause incluse. Questa volta l'attesa è stata estenuante per conoscere le decisioni dei Commissari, che dopo oltre tre ore di camera di consiglio, hanno deciso di lasciare immutata la classifica e hanno deciso di assolvere i sette piloti che erano finiti under investigation a causa della Safety Car. Tutti assolti, così come Russell che era finito nel mirino della Red Bull.

Sette piloti erano finiti sotto investigazione a causa della Safety Car

Russell ha vinto una gara magnifica, davanti a Verstappen e a uno straordinario Kimi Antonelli. Il podio di Montreal è già storia. Dopo la gara i piloti vincenti hanno festeggiato, gli altri, quelli della Ferrari e Norris, si sono leccati le ferite metaforicamente. Però tutti sono rimasti in un limbo a lungo. Perché già mentre si attendeva la festa del podio sono finiti nel mirino degli steward per Safety Car infringiment: Antonelli, Piastri, Ocon, Leclerc, Sainz, Gasly e Stroll, che alla fine non hanno ricevuto penalità, pur essendo ritenuti colpevoli, ma l'infringiment non era così grave da produrre penalità e warning. Solo un avvertimento per tutti loro.

Assoluzione per Antonelli, Piastri e Leclerc

La FIA spiega perché sono stati tutti assolti: "I piloti hanno sorpassato altre vetture mentre erano ancora in funzione i segnali della Safety Car, a seguito di un incidente sul rettilineo di partenza/arrivo che ha coinvolto la vettura 4 (Lando Norris) e la vettura 81 (Oscar Piastri). Sebbene sorpassare dopo la bandiera a scacchi non sia insolito, è vietato in caso di bandiere gialle, procedure di Safety Car o Virtual Safety Car. Sebbene i piloti fossero a conoscenza del luogo dell'incidente, non potevano sapere se in pista fossero stati inviati equipaggiamenti di emergenza o commissari di pista, e quindi devono procedere con cautela. Ulteriori violazioni potrebbero comportare sanzioni più severe".

Respinto il reclamo della Red Bull per Russell

L'hanno passata lisica pure Ocon e Sainz, che sono arrivati al nono e al decimo posto. L'unico ‘cattivo' è stato Bearman che ha ricevuto un warning, per un'infrazione in Curva 14.

Assolto con formula piena pure George Russell, sul quale la Red Bull aveva puntato il dito. Il team austriaco giudicava scorretto il comportamento del pilota inglese in regime di Safety Car. Tre ore per decidere prima dell'assoluzione. Invece ha ricevuto una penalità di cinque secondi Lando Norris, punito per aver tentato un sorpasso azzardato nei confronti di Oscar Piastri. Norris si è ritirato, ma essendo stato classificato, perché ha completato più del 90% dei giri ha ricevuto la penalità per il Canada.