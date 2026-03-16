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George Russell spiega alla fidanzata come si è fatto un occhio nero: “Questo non succede a Kimi Antonelli”

George Russell ha corso con un occhio nero il GP di Cina: il pilota inglese racconta alla fidanzata Carmen cosa gli è successo, tirando in mezzo il suo compagno in Mercedes Kimi Antonelli.
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A cura di Paolo Fiorenza
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George Russell domenica si è classificato secondo nel GP di Cina, alle spalle dello straordinario Kimi Antonelli, con le Ferrari ormai chiaramente seconda forza del Mondiale di Formula 1. Il 28enne pilota inglese ha corso peraltro con un occhio nero, frutto di una bella botta. La vicenda è stata raccontata dallo stesso Russell mentre veniva accompagnato in auto al circuito di Shanghai insieme alla sua compagna Carmen Montero Mundt.

George Russell racconta alla fidanzata Carmen cosa è successo al suo occhio

Nel video pubblicato sui social, si sente una voce fuori campo (probabilmente appartenente a chi sta registrando il filmato) chiedere a Russell se può vedere il suo occhio sinistro. Al che George risponde: "Non ho controllato stamattina, è ancora rosso o no? È migliorato un po'?".

"Ora è un po' viola", gli dice la sua compagna. "Cos'è successo?", gli domanda allora la voce fuori campo. "In realtà, deve essere che sto invecchiando. Sono andato in bagno di notte, sono tornato indietro con le luci spente e ho sbattuto dritto contro un muro. È successo qualche giorno fa. Quindi l'età si sta facendo sentire – scherza Russell, che poi piazza la battuta sul suo giovanissimo compagno in Mercedes, Kimi AntonelliScommetto che a Kimi non succede".

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Parole che strappano la risata a Carmen, seduta al suo fianco. La coppia è affiatata e di lunga data, i due stanno assieme dal 2020. All'inizio di quell'anno si sono conosciuti a Londra e poi hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente, rendendo pubblica la loro relazione a settembre, quando Carmen ha postato la prima foto insieme su Instagram. Poi c'è stata la loro prima apparizione pubblica come coppia al Gran Premio della Toscana al Mugello.

La relazione va dunque avanti da sei anni ed è molto solida, cresciuta parallelamente alla carriera di George Russell in Formula 1 (lui era alla Williams nel 2020).

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Paolo Fiorenza
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