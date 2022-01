GP di Abu Dhabi doppiamente amaro per Bottas: “Ho perso un sacco di soldi” L’ex compagno di squadra di Lewis Hamilton ha rivelato che nel convulso finale del GP di Abu Dhabi ha perso “un sacco di soldi” dato che nel suo ultimo contratto con Mercedes erano previsti dei cospicui bonus in denaro in caso di vittoria del Mondiale di Formula 1 2021 da parte del britannico.

A cura di Michele Mazzeo

L'avventura di Valtteri Bottas con la Mercedes si è chiusa ormai da oltre un mese e il finlandese è già pronto alla nuova sfida che lo attende nel Mondiale di Formula 1 2022 con l'Alfa Romeo. Ma nonostante si sia congedato dalla squadra tedesca festeggiando il suo personale quinto titolo costruttori consecutivo, anche lui recrimina per quanto avvenuto nell'ormai famoso finale dell'ultimo GP della passata stagione ad Abu Dhabi.

Il sorpasso di Max Verstappen ai danni dell'allora compagno di squadra Lewis Hamilton all'ultimo giro della corsa di Yas Marina che ha consegnato il titolo all'olandese della Red Bull ha infatti reso doppiamente amaro il suo addio alla Mercedes. Da un lato infatti la delusione per non esser riuscito ad aiutare il britannico a conquistare quell'ottavo iride che gli avrebbe permesso di staccare Michael Schumacher e diventare il pilota più titolato di sempre nella storia della Formula 1; dall'altro il mancato introito economico aggiuntivo che il team di Brackley gli aveva promesso in caso di vittoria del 37enne di Stevenage.

Nel contratto di Valtteri Bottas con Mercedes erano infatti previsti dei bonus legati al successo nel Mondiale piloti del compagno. Di fatto pertanto il finlandese, per usare le sue parole, "ha perso un sacco di soldi" in quel tanto discusso finale del GP di Abu Dhabi che ancora oggi sta facendo riflettere Hamilton sul ritirarsi immediatamente dalla F1 o tornare a correre anche nel 2022. A rivelarlo è stato lo stesso 32enne di Nastola in un'intervista rilasciata alla testata finlandese Iltalethi:

"È stato un bel round finale ma ci ho perso un sacco di soldi – ha infatti detto Valteri Bottas riguardo all'esito finale dell'ultimo GP di Abu Dhabi che ha deciso il Mondiale di Formula 1 2021 –. Alcuni bonus infatti erano legati a determinati obiettivi (tra cui la vittoria del titolo iridato da parte di Hamilton, ndr). Fortunatamente – ha infine ironizzato il finlandese –, non avevo ricevuto nulla in anticipo per quell'importo, e quindi non ho dovuto restituirli".