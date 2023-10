MotoGP, orari TV del GP Thailandia su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Jorge Martin in pole Domani mattina alle ore 9:00 è in programma la partenza della gara del GP della Thailandia della MotoGP 2023 sul circuito di Buriram: dove vedere la corsa in live streaming e in diretta TV su Sky e a che ora si può vedere in differita su TV8. Pole position per Jorge Martin che in griglia precede Luca Marini e Aleix Espargaro.

A cura di Michele Mazzeo

Nella mattinata di domani la MotoGP è di scena sul circuito di Buriram per la gara del GP della Thailandia, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023. L'orario della partenza è fissato alle ore 09:00 (ora italiana). La corsa sul tracciato thailandese si può vedere in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. Questi dunque gli orari TV per assistere all'ultimo atto del 17° round del Mondiale che, dopo la vittoria di Jorge Martin nella gara sprint del sabato, vede Pecco Bagnaia ancora leader con 18 punti di vantaggio proprio sullo spagnolo.

A giudicare da come sono andate le qualifiche e dalla definizione della griglia di partenza anche per questa gara a Buriram dunque ci si attendono grandi emozioni fin dal via. Con il tempo di 1'29″287 Jorge Martin (che ha fatto anche il nuovo record della pista) scatta dalla pole position davanti a Luca Marini (Ducati VR46) a +0.138 e all'Aprilia di Aleix Espargaro a +0.174, mentre Brad Binder (Ducati VR46) e Brad Binder (Brad Binder) occupano rispettivamente la 4ª e la 5ª della griglia di partenza e partono dunque dalla seconda fila chiusa del leader del Mondiale, Francesco ‘Pecco' Bagnaia.

A rendere ancora più enigmatica la gara thailandese della classe regina del Motomondiale è l'incognita riguardante il meteo con la pioggia che potrebbe far capolino sul tracciato di Buriram.

A che ora inizia la gara del GP Thailandia di MotoGP 2023: gli orari TV

La gara della MotoGP del GP della Thailandia inizia alle ore 09.00 (ora italiana) di domenica 29 ottobre: a causa del fuso orario la corsa di 26 giri sul circuito di Buriram della top-class andrà di scena quando in Italia è mattina. Per quanto riguarda gli orari TV invece il collegamento per il pre-gara su Sky si aprirà alle ore 08.00. La 17ª gara stagionale della classe regina del Motomondiale sarà preceduta dal warm-up, alle ore 04.40, e dalle gare di Moto3 e Moto2 rispettivamente in programma alle 06:00 e alle 07:15, tempo permettendo.

MotoGP in TV su TV8 e Sky: dove vedere la gara in diretta e streaming

La gara della MotoGP di domani è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La gara sprint del GP della Thailandia si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del "pass sport", anche sulla piattaforma NOW. Inoltre è possibile vedere la corsa della MotoGP di domani in TV gratis anche in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che in streaming sul sito internet in replica a partire dalle ore 12:00.

Jorge Martin in pole nella gara del GP Thailandia: la griglia di partenza della MotoGP

Jorge Martin ha conquistato la pole nel Gran Premio di MotoGp in Thailandia, solo sesto Pecco Bagnaia (leader del Mondiale). A Buriram lo spagnolo si fregia anche del nuovo record della pista (1'29″287).

PRIMA FILA

1. Jorge Martin (Ducati Pramac)

2. Luca Marini (Ducati VR46)

3. Aleix Espargaro (Aprilia)

SECONDA FILA

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

TERZA FILA

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Marc Marquez (Honda)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Johann Zarco (Yamaha)

12. Augusto Fernandez (KTM)

QUINTA FILA

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

SESTA FILA

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

SETTIMA FILA

19. Joan Mir (Honda)

20. Miguel Oliveira (Aprilia)

21. Enea Bastianini (Ducati).