Griglia di partenza del GP Thailandia di MotoGP 2023 dopo le qualifiche: Martin, pole e record Nelle qualifiche del Gran Premio di MotoGp è il pilota più veloce sulla pista di Buriram. Lo spagnolo impreziosisce la propria prestazione segnando anche il nuovo record della pista con il tempo di 1’29″287. Solo sesto Bagnaia, leader del Mondiale.

Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) in pole al Gran Premio di Thailandia in Motogp.

Jorge Martin si prende la pole sulla pista di Buriram. Nelle qualifiche del Gran Premio di MotoGp in Thailandia è il pilota più veloce e impreziosisce la propria prestazione segnando anche il nuovo record della pista con il tempo di 1'29″287. Un risultato che ribadisce il buon momento dello spagnolo in sella alla sua Ducati Pramac: è la quarta volta che scatta accanto al palo nelle ultime sei tappe della stagione.

A completare la prima fila ci sono Luca Marini (Ducati VR46) a +0.138 e l'Aprilia di Aleix Espargaro a +0.174. In seconda fila si piazzano l'altra Ducati VR46, quella condotta da Marco Bezzecchi (+0.196), la Ktm di Brad Binder (+0.209) e la Desmosedici di Pecco Bagnaia (al comando del Mondiale), costretto ad accontentarsi del sesto posto a +0.240 rispetto al leader.

Pecco Bagnaia, leader del Mondiale di MotoGp, scatterà dalla sesta posizione.

In terza fila, staccati di pochissimo, ci sono i fratelli Marquez: Alex (Ducati Gresini) è settimo a +0.313 davanti a Marc (+0.335). Nono tempo per Maverick Viñales con la seconda Aprilia (+0.414), a chiudere la top 10 è Fabio Quartararo (Yamaha, +0.420). Johann Zarco (Ducati Pramac, +0.636), che aveva trionfato in Australia, è undicesimo davanti ad Augusto Fernandez (GasGas Tech3 +0.790).

Sessione di qualifiche amare, invece, per Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini). Il podio conquistato in Australias sembrava un buon viatico per fare bene anche a Buriram ma – almeno finora – la realtà della pista ha raccontato altro: si ferma in Q1, non passa in Q2 per 20 millesimi. Che posto occupa in griglia? Il tredicesimo davanti a Raul Fernandez (Aprilia RNF) e Jack Miller (Ktm).

La griglia di partenza del GP in Thailandia

PRIMA FILA

1. Jorge Martin, Ducati Pramac 1'29″287

2. Luca Marini, Ducati VR46

3. Aleix Espargaro, Aprilia

SECONDA FILA

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

TERZA FILA

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Marc Marquez (Honda)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Johann Zarco (Yamaha)

12. Augusto Fernandez (KTM)

QUINTA FILA

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

SESTA FILA

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

SETTIMA FILA

19. Joan Mir (Honda)

20. Miguel Oliveira (Aprilia)

21. Enea Bastianini (Ducati).