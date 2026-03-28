F1, oggi le qualifiche del GP Giappone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

18 curve, oltre 5 chilometri per ogni giro. Qui, a Suzuka, si sono scritte pagine storiche del Mondiale di Formula 1. Un tracciato unico, amato dai piloti e dagli appassionati. La 130R è una curva iconica, così come quella in cui si scontrarono Senna e Prost, l'ultima prima della chicane che porta al traguardo. Fondamentale è l'aerodinamica. Il tracciato presenta dei dislivelli e alterna zona a velocità elevatissime e settori più lenti.