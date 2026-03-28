F1, oggi le qualifiche del GP Giappone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Giappone per il Mondiale 2026: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, che hanno visto la Mercedes primeggiare in mattinata con Russell davanti a Kimi Antonelli, mentre nella seconda sessione Piastri ha brillato a sorpresa. Le qualifiche scatteranno alle 07:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 14.00. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito di Suzuka per il GP Giappone
18 curve, oltre 5 chilometri per ogni giro. Qui, a Suzuka, si sono scritte pagine storiche del Mondiale di Formula 1. Un tracciato unico, amato dai piloti e dagli appassionati. La 130R è una curva iconica, così come quella in cui si scontrarono Senna e Prost, l'ultima prima della chicane che porta al traguardo. Fondamentale è l'aerodinamica. Il tracciato presenta dei dislivelli e alterna zona a velocità elevatissime e settori più lenti.
I risultati delle prove libere del GP Giappone
La Mercedes è favoritissima e nelle Fp1 si è confermata tale con Russell davanti a Kimi Antonelli, poi mischione con McLaren e Ferrari. Nelle Fp2 guizzo di Oscar Piastri che ha chiuso al comando, ma Antonelli secondo ha avuto il miglior passo gara. Leclerc davanti a Hamilton.
Dove vedere le qualifiche del GP Giappone di Formula 1 oggi in TV e streaming
Le Qualifiche del Gran Premio del Giappone inizieranno all'alba di questo sabato, l'alba italiana. Alle ore 7 si comincia (a Suzuka le 15). Diretta TV solo su Sky, con la voce di Carlo Vanzini, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro ci sarà la differita a partire dalle ore 14 su TV8 e da quel momento sarà possibile lo streaming gratis su tv8.it.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Giappone: la diretta su Sky e la differita TV8
Questo di oggi è il giorno delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone. Si parte alle ore 7 italiane. Un'ora e scopriremo chi realizzerà la pole position. Diretta TV su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro c'è la differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con tv8.it.