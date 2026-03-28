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F1, oggi le qualifiche del GP Giappone: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La diretta delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1 2026: Leclerc e Hamilton in pista per la pole. Gli aggiornamenti giro per giro.

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Suzuka Circuit - Suzuka
Japan GP
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Lunghezza circuito

5,807 KM

numero giri

53

Distanza totale

307,471 KM
28 Marzo 2026 0:00
Ultimo agg. 1:02
0 CONDIVISIONI
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La Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Giappone per il Mondiale 2026: le Ferrari di Hamilton e Leclerc alla prova delle qualifiche dopo le prove libere tenutesi ieri, che hanno visto la Mercedes primeggiare in mattinata con Russell davanti a Kimi Antonelli, mentre nella seconda sessione Piastri ha brillato a sorpresa. Le qualifiche scatteranno alle 07:00 con Q1, Q2 e Q3. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 14.00. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

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Le caratteristiche del circuito di Suzuka per il GP Giappone

18 curve, oltre 5 chilometri per ogni giro. Qui, a Suzuka, si sono scritte pagine storiche del Mondiale di Formula 1. Un tracciato unico, amato dai piloti e dagli appassionati. La 130R è una curva iconica, così come quella in cui si scontrarono Senna e Prost, l'ultima prima della chicane che porta al traguardo. Fondamentale è l'aerodinamica. Il tracciato presenta dei dislivelli e alterna zona a velocità elevatissime e settori più lenti.

A cura di Alessio Morra
00:05

I risultati delle prove libere del GP Giappone

La Mercedes è favoritissima e nelle Fp1 si è confermata tale con Russell davanti a Kimi Antonelli, poi mischione con McLaren e Ferrari. Nelle Fp2 guizzo di Oscar Piastri che ha chiuso al comando, ma Antonelli secondo ha avuto il miglior passo gara. Leclerc davanti a Hamilton.

A cura di Alessio Morra
00:03

Dove vedere le qualifiche del GP Giappone di Formula 1 oggi in TV e streaming

Le Qualifiche del Gran Premio del Giappone inizieranno all'alba di questo sabato, l'alba italiana. Alle ore 7 si comincia (a Suzuka le 15). Diretta TV solo su Sky, con la voce di Carlo Vanzini, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro ci sarà la differita a partire dalle ore 14 su TV8 e da quel momento sarà possibile lo streaming gratis su tv8.it.

A cura di Alessio Morra
00:00

Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Giappone: la diretta su Sky e la differita TV8

Questo di oggi è il giorno delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone. Si parte alle ore 7 italiane. Un'ora e scopriremo chi realizzerà la pole position. Diretta TV su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In chiaro c'è la differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming con tv8.it.

A cura di Alessio Morra
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