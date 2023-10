Jorge Martin vince la sprint race della MotoGp in Thailandia: Bagnaia resiste in vetta al Mondiale Sabato trionfale per lo spagnolo della Ducati Pramac: sulla pista di Buriram si aggiudica anche la mini-gara del GP in Thailandia. Sue anche la pole e il record del tracciato.

Jorge Martin si aggiudica anche la sprint race in Thailandia dopo aver conquistato la pole.

Jorge Martin scatenato, vince anche la sprint race in Thailandia e, complici le difficoltà di Pecco Bagnaia (giunto settimo), gli rosicchia punti nella classifica iridata del Mondiale piloti di MotoGp. Ne prende 9 e li mette in cassaforte, proverà a capitalizzarli durante il Gran Premio anche rispetto a Bezzecchi stabile in terza posizione a -72 dopo il sesto piazzamento odierno con un distacco di oltre 4 secondi.

Bagnaia è ancora leader ma a +18, una forbice di punti che alimenta pathos e attesa in vista della sfida di domani. Questo perché l'attribuzione del punteggio premia i piloti dalla 1ª alla 9ª posizione: 12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto, 5 al quinto, 4 al sesto, 3 al settimo, 2 all'ottavo, 1 al nono.

La partenza bruciante di Luca Marini aveva regalato un brivido iniziale: è durato pochissimo perché lo spagnolo s'è ripreso subito il comando del serpentone di piloti e non l'ha più mollato accumulando decimi su decimi di vantaggio. Il pilota della Ducati VR46 chiuderà terzo, beffato da Brand Binder (secondo in sella alla KTM). C'è un dato che spiega tutto e chiarisce qual è stata la supremazia dell'iberico: quando mancavano quattro giri alla fine, a tenerlo al sicuro era un +2.173 rispetto a Binder. Abbastanza da poter gestire la parte restante della gara.

La classifica della Sprint Race in Thailandia

1. J. Martin 19'41″593

2. B. Binder +0.933

3. L. Marini +1.841

4. M. Marquez +3.503

5. A. Espargaro +3.581

6. M. Bezzecchi +4.029

7. F. Bagnaia +4.121

8. A. Marquez +6.727

9. J .Zarco +7.323

Lo spagnolo della Ducati Pramac aveva conquistato la pole in 1'29″287, un tempo che gli era valso anche il nuovo record della pista di Buriram spazzando via il precedente primato di 1'29″671 che apparteneva a Bezzecchi (2022). Una performance, quella esibita da Martin nella sessione decisiva delle qualifiche, che ne ha certificato il buon momento: si tratta della quarta volta nelle ultime sei gare che scatta accanto al palo e in prima fila (Misano, Motegi, Phillip Island prima del tracciato asiatico).

La top 10 della classifica piloti del Mondiale MotoGp

1. F. Bagnaia 369 punti

2. J. Martin 351

3. M. Bezzecchi 297

4. B. Binder 233

5. A. Espargaro 190

6. J. Zarco 188

7. M. Vinales 170

8. L. Marini 155

9. J. Miller 144

10. F. Quartararo 134

11. A. Marquez 117

12. F. Di Giannantonio 86

13. F. Morbidelli 79

14. M. Oliveira 76

15. M. Marquez 71

16. A. Fernandez 67

17. A. Rins 54

18. T. Nakagami 50

19. E. Bastianini 42

20. R. Fernandez 39

21. D. Pedrosa 32

22. J. Mir 20

23. P. Espargaro 12

24. L. Savadori 9

25. J. Folger 9

26. S. Bradl 8

27. M. Pirro 5

28. D. Petrucci 5

29. C. Crutchlow 3.