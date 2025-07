Fred Vasseur resta alla Ferrari: confermato team principal, e ha firmato un contratto pluriennale

Fred Vasseur non lascia la Ferrari. Con un tweet pubblicato nella mattinata del 31 luglio la Scuderia di Maranello annuncia il prolungamento del team principal, che dunque rimarrà a lungo al ponte di comando. Vasseur, che a un certo punto era parso in discussione, ha firmato un contratto pluriennale: "Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l'estensione, con un contratto pluriennale, dell'accordo con Fred Vasseur, che continuerà a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1".

Rinnovo pluriennale per Vasseur

A cavallo tra la primavera e l'estate c'erano stati tanti dubbi sul destino di Vasseur, che pareva allontanarsi dalla Ferrari, visti i risultati deludenti di questa stagione. Ma dalla casa di Maranello non è mai filtrato nulla di contrario. Il rinnovo, però, tardava ad arrivare e dopo il fragoroso addio di Horner dalla Red Bull in parecchi avevano fatto due più due. Invece la Ferrari, correttamente, sceglie la strada della continuità e continua con Vasseur in un momento delicatissimo. Perché dal 2026 ci sarà un nuovo regolamento. E la Ferrari ha scelto con forza la continuità visto che il rinnovo è pluriennale.

Vasseur: "Dobbiamo continuare a progredire"

Vasseur è in Ferrari dal 2023. La crescita è stata graduale, nel 2024 è arrivato il secondo posto nel Costruttori, perso all'ultima gara. Il team principal, che ha deciso di puntare su Lewis Hamilton come partner di Charles Leclerc, ovviamente è raggiante: "Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non è solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti".

Leggi anche Lewis Hamilton bloccato dalla Ferrari a Spa: il team radio che spiega perché non ha superato Albon

Mentre il CEO Benedetto Vigna ha dichiarato: "Oggi vogliamo riconoscere ciò che è stato costruito e impegnarci per ciò che ancora deve essere realizzato. Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilità. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare".