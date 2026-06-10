Jean Todt stizzito dopo la domanda sulla Ferrari Luce: “Onestamente non me ne frega niente”

Jean Todt incalzato da un giornalista sulla Ferrari Luce. L’ex team principal della Rossi perde la pazienza: “Non me ne frega niente”.

La Ferrari Luce continua a far discutere dopo la sua presentazione ufficiale. Dal crollo in Borsa alle critiche da parte del mondo dei motori e da diversi collezionisti della Rossa, il dibattito sulla prima vettura 100% elettrica nella storia della casa di Maranello continua. Il Think Tank “The Urban Mobility Council” promosso da Unipol e alla sua quinta edizione ha visto come protagonista anche l'ex team principal della Ferrari, Jean Todt, il quale alla specifica domanda sulla Luce è stato piuttosto netti. ‘The_journalai' ha provato a strappare a Todt qualcosa proprio sulla Luce, ma il francese non è stato molto felice della domanda e ha reagito in modo piuttosto stizzito:

"Onestamente non mi frega niente della Ferrari Luce. Mi parlate di ca**ate – ha detto –. Ragazzi, sono molto deluso perché qui avete avuto una presentazione di alto livello". Todt si infuria e non vuole commentare nemmeno le parole di Montezemolo il quale si augurava di non vedere su quella vettura il Cavallino storico del marchio italiano. "Questa è una cosa importante e non siamo qui per parlare dei commenti di Montezemolo né della Luce. Questo è chiaro o non è chiaro?".

Todt ai tempi della Ferrari.

Todt così si rifiuta di rispondere alle domande sulla vettura della Ferrari. Con la Rossa come Direttore Generale della Scuderia, il dirigente francese tra il 1993 e il 2007 ha vinto 14 titoli mondiali di Formula 1 in totale (tra Piloti e Costruttori) protagonista assoluto degli anni d'oro con Michael Schumacher alla guida. Nel mezzo, anche 98 vittorie nei Gran Premi e 85 pole position. Todt era presente all'evento insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e ha partecipato in qualità di inviato speciale dell’Onu per la Sicurezza stradale.

Todt si è cos' congedato dai giornalisti evitando qualsiasi domanda sulla Luce che nel frattempo è stata continuamente presa di mira da chi di certo non si aspettava di vedere la prima elettrica della Ferrari così. Un prototipo di auto che rischia di essere un fallimento completo visti i primi commenti negativi basati su estetica soprattutto e impatto visivo iniziale. Da capire le prestazioni dei motori – compito riservato soprattutto agli esperti in materia – e l'appeal che può avere anche nei confronti degli investitori all'estero.

Nel frattempo è stata curiosa la reazione alla domanda sulla Ferrari nei confronti di Jean Todt che, c'è da dire, lo scorso anno in un'intervista a Repubblica aveva rivelato: “Da quando sono andato via ho sentito alcuni membri della squadra, mada quando ho lasciato la FIA non ho mai più avuto un contatto: devo dire che sono rimasto molto perplesso visto quanto tempo ho dedicato a questa azienda incredibile e a quanti risultati abbiamo ottenuto”.