Perché la Ferrari Luce è criticatissima: prezzo, design e cinque posti la rendono irriconoscibile

L’ultima nata di casa Ferrari è stata fortemente criticata. La Ferrari Luce è stata messo nel mirino per il prezzo, il design e i cinque posti.

La Ferrari Luce non sembra nata sotto una buona stella. Più critiche che applausi. Anzi, bisognerebbe dire: soprattutto critiche e pochi applausi. Le intenzioni non erano queste, ovviamente, ma il risultato finale è fin qui deludente. L'ex presidente Montezemolo non si è fatto scrupoli ed ha usato parole durissime. Ma non è stato il sole a puntare il dito verso l'ultima nata di Maranello. Pure Flavio Briatore in un mini video sui social lo è stato dicendo: "Questa i cinesi non la copieranno". Perché non piace quasi a nessuno la Ferrari Luce?

Il giudizio durissimo di Montezemolo

Montezemolo ha passato una parte della sua vita in Ferrari ed ha cuore le sorti di Maranello. Quando gli è stato chiesto un commento sulla Luce ha detto: "Spero tolgano il Cavallino da quella macchina. Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno una cosa che i cinesi non copieranno".

Le caratteristiche della Ferrari Luce

Da quel momento in tanti, anche coloro che seguono poco questo mondo e che non hanno l'ambizione di comprare una Ferrari, si sono chiesti il perché questa vettura non piaccia. La Ferrari Luce è criticata principalmente per il design esterno che è assai diviso. Questa è la prima Ferrari al 100% elettrica ed è a 5 posti, disegnata con l'ex Apple Jony Ive. Ha linee minimaliste, aerodinamiche e ‘futuristiche' che non sembrano quelle di una Ferrari. In più il frontale pare anonimo, forme da berlina moderna, con linee troppe lisce. Lasciamo stare i paragoni eccessivi con vetture del passato. Ma è un'auto che pare piatta, senza carattere, manca la ‘classica' aggressività del Cavallino Rampante.

La Ferrari Luce è elettrica e costa 550 mila euro.

Il costo elevatissimo per la Ferrari Luce

Viene vista come un'auto di nicchia che costa pure un botto, perché da listino si compra con 550.000 euro. Dopo la presentazione il titolo della Ferrari in borsa è crollato in modo notevolissimo. Il look e la scelta elettrica l'hanno resa sin dal momento in cui è stata pubblicizzata fatta diventare la Ferrari più controversa di ogni tempo. Va detto che nel duello classico è ovvio che i puristi non la possono mai vedere come una Ferrari, mentre quei pochi che per ora hanno avuto parole d'elogio vedono questo modello come un'evoluzione quasi inevitabile.