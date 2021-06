Max Verstappen conquista la pole position del GP di Francia, settimo round del Mondiale di Formula 1 2021. Nelle qualifiche sul circuito Paul Ricard di Le Castellet, il pilota della Red Bull ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. A completare la seconda fila della griglia di partenza ci sarà Sergio Perez con l'altra Red Bull. Le Ferrari partiranno in quinta e settima posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Prima volta in Q2 per Mick Schumacher che però finisce a muro nel finale del Q1.

Risultati e tempi qualifiche del GP di Francia di Formula 1 2021

Max VERSTAPPEN 1:29.990 Lewis HAMILTON +0.258 Valtteri BOTTAS +0.386 Sergio PEREZ +0.455 Carlos SAINZ +0.850 Pierre GASLY +0.878 Charles LECLERC +0.997 Lando NORRIS +1.262 Fernando ALONSO +1.350 Daniel RICCIARDO+1.392 Esteban OCON Sebastian VETTEL Antonio GIOVINAZZI George RUSSELL Mick SCHUMACHER Nicholas LATIFI Kimi RÄIKKÖNEN Nikita MAZEPIN Lance STROLL Yuki TSUNODA

