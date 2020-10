Il team Red Bull è alla disperata ricerca di un motore competitivo per la stagione 2022, quando perderà la tecnologia Honda. Dopo l'annuncio dell'addio alla Formula 1 del motorista giapponese la scuderia del Torello (e di conseguenza anche la squadra satellite Alpha Tauri) sta vagliando diverse ipotesi: tornare alla fornitura Renault, affidarsi a Mercedes o Ferrari, oppure cercare fuori dal Circus un produttore di motori che le permetta di continuare a lottare per la vittoria. Secondo alcune indiscrezioni infatti la scuderia di Milton Keynes avrebbe contattato anche Porsche per una possibile sinergia senza precedenti.

Porsche, infatti, ha sviluppato un motore ibrido V6 Turbo che in linea di principio sarebbe conforme ai regolamenti di Formula 1 e in questo periodo lavora ad una power unit per affrontare un eventuale ingresso nella categoria regina. La casa di Stoccarda ha inoltre preso parte alle riunioni nelle quali si è definito il nuovo regolamento tecnico 2021, che è stato poi rimandato al 2022.

L'ordine di sviluppare questo motore, creato nel 2017, era arrivato dalla dirigenza del Gruppo Volkswagen, proprietaria del marchio Porsche, quando con l'arrivo di Stefano Domenicali (che dal prossimo anno sarà il Ceo della Formula 1) in Audi si era pensato ad un ingresso del gruppo tedesco nel grande circus (tornato in auge da poco dopo l'apertura al carburante ecosostenibile da parte della FIA). Quando questa possibilità svanì il motore venne scartato e poi ripreso alla fine del 2019 per studiare il sua adattamento per l'utilizzo in una nuova hypercar . Il motore Porsche dunque potrebbe essere la risposta alla ricerca di Red Bull anche se per portare avanti questo sodalizio bisognerebbe risolvere soprattutto due grandi problemi: l'inclusione di una MGU-H e la mancanza di uno sviluppo attivo in questi anni sarebbero i maggiori ostacoli da superare per far sì che questa suggestione si concretizzi.