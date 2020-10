La notizia è arrivata così a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno. La Honda lascerà la Formula 1, lo farà al termine della stagione 2021. Red Bull e Alpha Tauri ora dovranno lavorare per trovare un nuovo motore. La casa giapponese aveva fatto enormi progressi, certo non sempre le prestazioni sono state formidabili, ma rispetto a cinque anni fa la Honda si è messa quasi alla pari della Mercedes, ed è ampiamente davanti alla Ferrari.

La Honda lascia di nuovo la Formula 1

La Red Bull sperava di ripetere con la Honda i fasti del binomio McLaren-Honda, uno dei più vincenti di sempre. Avrà un'altra chance per farlo: il 2021. Poi le strade del team austriaco e della Honda si divideranno, e così sarà anche per l'Alpha Tauri, il team satellite della Red Bull. Entrambe le scuderie dovranno trovare un nuovo motorista per il 2022 e non sarà facile. Perché è impensabile pensare a una Red Bull motorizzata Mercedes o Ferrari e pure Renault, considerato come si sono lasciate le parti, un paio d'anni fa.

La lunga storia vincente della Honda in Formula 1

Da costruttore la Honda ha disputato una serie di campionati negli anni '60 e tre tra il 2006 e il 2008, con qualche buon risultato. Ma da motorista è stata superlativa. La Honda ha fornito i propulsori alla McLaren che grazie ai motori giapponesi ha segnato un'era con Senna e Prost, prima ancora li aveva forniti alla Williams e alla Lotus. Poi un lungo periodo senza Formula 1, prima del grande ritorno, proprio con la McLaren – ritorno che è stato però fallimentare. La Red Bull però ci ha creduto e ha puntato sul ‘motorone' Honda e, al netto di qualche ritiro di troppo (vedi il Mugello), i risultati sono stati eccellenti. Verstappen quest'anno ha vinto la seconda gara disputata a Silverstone, mentre Gasly con l'Alpha Tauri ha trionfato a Monza meno di un mese fa.