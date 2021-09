Formula 1 oggi, orari TV GP Russia su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi alle ore 14 la partenza della gara del GP di Russia di Formula 1 sul circuito di Sochi, 15° gran premio del Mondiale 2021. Il GP di F1 di oggi è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle 18. Grande chance per la Ferrari con Sainz in prima fila al fianco del poleman Lando Norris. Lewis Hamilton scatta 4° dietro anche alla Williams di Russell. Scattano dal fondo della griglia di partenza invece Charles Leclerc e Max Verstappen penalizzati per aver montato una nuova power unit sulle loro monoposto.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi a Sochi la gara della Formula 1 per il GP di Russia con orario di partenza fissato per le ore 14. Il 15° appuntamento del Mondiale 2021 si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18. Grande chance per la Ferrari con Carlos Sainz che scatta dalla prima fila della griglia di partenza davanti al poleman Lando Norris. I due si dovranno guardare però dal tentativo di rimonta di Lewis Hamilton che parte 4° dopo l'errore nelle qualifiche di ieri. A rendere ancora più interessante la corsa il fatto che Charles Leclerc (19°) e il leader della classifica iridata Max Verstappen (20°) partono dal fondo avendo montato in questo week end la quarta power unit stagionale. I due sorpasso dopo sorpasso tentano quindi di risalire il gruppo.

Formula 1 GP Russia, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

La partenza della gara del GP di Russia a Sochi di Formula 1 è fissata oggi alle ore 14:00 (ora italiana). È quello dunque l'orario in cui, dopo il giro di formazione, i 20 piloti scatteranno dalla griglia di partenza dell'impianto russo per completare il programma del quindicesimo gran premio stagionale. Nell'ultimo GP di F1 disputatosi su questa pista, lo scorso anno, a ottenere la vittoria è stata la Mercedes con Valtteri Bottas che sul traguardo ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di squadra Lewis Hamilton.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Sochi

La gara del GP di Russia di Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder Sky) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Genè. La gara di F1 di oggi si può vedere anche in diretta streaming su SkyGo e anche su NOW, ma solo dopo però aver acquistato il pass sport. Cambiano invece gli orari TV per guardare in chiaro il GP di Sochi: la gara sul circuito russo infatti si può vedere anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita a partire dalle ore 18.