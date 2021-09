GP di Russia in salita per Verstappen: monta la Power Unit 4 sulla Red Bull e sarà penalizzato Dopo la prima sessione di prove libere del GP di Russia di Formula 1, il leader del Mondiale Max Verstappen ha deciso di montare la quarta power unit stagionale sulla sua Red Bull. L’olandese dovrà adesso scontare una penalità in griglia di partenza nella gara di domenica che lo vedrà scattare dall’ultimo posto.

A cura di Michele Mazzeo

Si complica il GP di Russia per il leader del Mondiale di Formula 1 2021 Max Verstappen che si vedrà comminare un'altra penalità, dopo quella per l'incidente di Monza con Hamilton, da scontare nella gara di Sochi. Dopo la prima sessione di prove libere infatti la Red Bull ha deciso di montare la quarta power unit stagionale sulla RB16B dell'olandese che quindi, avendo superato il limite dei motori utilizzabili in un campionato, come prevede il regolamento dovrà partire dal fondo della griglia di partenza nella gara di domenica.

Tre i motivi che hanno spinto la scuderia austriaca a prendere questa decisione: le difficoltà di Verstappen di girare sui ritmi della Mercedes nelle FP1 (per avvicinare i tempi di Bottas e Hamilton ha dovuto consumare due set di gomme soft); le ampie possibilità di rimonta che offre un circuito come Sochi ricco di punti in cui si può sorpassare gli avversari; il fatto che quasi certamente quella di domenica sarà una gara sul bagnato nella quale dunque può succedere di tutto e partire dietro, per un pilota molto abile a guidare in queste condizioni, potrebbe addirittura rivelarsi un vantaggio.

Nonostante anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc abbia montato per la prima volta qui a Sochi la quarta power unit stagionale sulla sua SF21, a partire dall'ultima casella della griglia sarà proprio Max Verstappen. A stabilirlo è il regolamento della Formula 1 che stabilisce che in queste situazioni a partire ultimo è il pilota che ha altre penalità da scontare (nel caso specifico Verstappen ha sul collo quella ancora pendente per l'incidente con Hamilton a Monza). Al suo fianco, in ultima fila ma in 19a posizione, scatterà quindi il monegasco del Cavallino.