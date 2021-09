F1, Bottas e Hamilton dominano le prove libere 1 del GP Sochi: Verstappen 3° davanti a Leclerc La Mercedes domina le FP1 del GP di Russia di Formula 1 2021 sul circuito di Sochi: Bottas il più veloce davanti a Lewis Hamilton. Max Verstappen 3° ma non ha effettuato la simulazione passo gara. Segnali positivi per la Ferrari con Charles Leclerc 4° con la nuova power unit, 7° invece Carlos Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

La Mercedes comincia bene il week end del GP di Russia, 15° round del Mondiale di Formula 1 2021. Nella prima sessione di prove libere sulla pista amica di Sochi infatti i due alfieri della scuderia tedesca hanno concluso in testa alla classifica dei tempi con Valtteri Bottas che ha preceduto di due decimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Solo 16 millesimi invece il distacco tra il britannico e il rivale per il titolo iridato Max Verstappen che ha terminato in terza posizione ma non ha fatto la simulazione del passo gara (con la Red Bull che pensa ad un cambio di power unit per la sua RB16B).

Segnali positivi per la Ferrari con Charles Leclerc che, montando la nuova power unit sulla sua SF21, piazza il 4° miglior tempo di queste FP1 rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Carlos Sainz (che non dispone degli aggiornamenti al sistema ibrido come il monegasco) autore della settima prestazione cronometrica della sessione.

Tra i due piloti del Cavallino si sono piazzati Sebastian Vettel con l'Aston Martin e Pierre Gasly con l'Alpha Tauri entrambi però molto distanti dal tempo fatto segnare da Leclerc che comunque, a causa dell'introduzione della quarta power unit stagionale, partirà dal fondo della griglia di partenza nella gara di domenica.

Formula 1, FP1 GP Russia: classifica, tempi e risultati delle prove libere 1 a Sochi