Pazza qualifica a Sochi: Norris in pole position nel GP di Russia, Sainz 2° con la Ferrari Una delle qualifiche più pazze dell’anno quella andata in scena sul circuito di Sochi. In pole position nel GP di Russia ci sarà Lando Norris con la McLaren, a fianco a lui la Ferrari di Carlos Sainz. Terzo posto per la Williams di George Russell che partirà davanti a Lewis Hamilton, solo 4° a causa di un errore di strategia al momento di passare dalle gomme intermedie a quelle slick. Il leader del Mondiale Max Verstappen rinuncia alla qualifica e parte ultimo per aver montato la quarta power unit stagionale sulla sua Red Bull così come l’altro ferraristra Charles Leclerc che scatterà invece 19°.

A cura di Michele Mazzeo

