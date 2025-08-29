Formula 1, GP Olanda: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

Le prove libere di oggi aprono il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 2025: ecco il programma con gli orari e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Zandvoort.

La F1 torna in pista sul circuito di Zandvoort in Olanda dopo la pausa estiva. Oggi, venerdì 29 agosto, ci saranno le due sessioni di libere. Sabato 30 è il giorno di FP3 e qualifiche. Domenica 31 agosto la gara è in programma alle 15. È il 15° Gran Premio del Mondiale, che per Max Verstappen ha un valore speciale: sul tracciato dei Paesi Bassi è di casa e ha vinto per 3 volte negli ultimi 5 anni (2021, 2022, 2023) ma in questa stagione sono le McLaren a partire ancora una volta favorite rispetto al campione della Red Bull. Un anno fa, infatti, fu Lando Norris a vincere la corsa, davanti proprio al pilota olandese e a Charles Leclerc che portò la Ferrari al 3° posto.

Quali sono gli orari del Gran Premio d'Olanda e dove sarà possibile vederlo? Sono quelli abituali per l'intero programma sull'asfalto dei Paesi Bassi che sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 e NOW mentre le qualifiche e la corsa saranno visibili anche in chiaro e gratis su TV8 ma solo in differita (rispettivamente alle 18:30 e alle 18:00).

Al Gran Premio d'Olanda Oscar Piastri (leader della classifica piloti con 284 punti) e il compagno di scuderia britannico (275) daranno vita all'ennesima lotta per conquistare un successo importante per la vittoria del titolo iridato. Il vantaggio degli alfieri del team di Woking su Verstappen (3° a quota 187) e George Russell della Mercedes (4°, con 172 punti) è tale da restringere il duello mondiale alle monoposto ‘papaya'.

E le Ferrari? Hanno recitato finora un ruolo di secondo piano nel Circus 2025 dei motori. In Ungheria c'è stato un sussulto grazie a Leclerc, ma è stata pura illusione perché mollato sul più bello dalla vettura. Quanto a Lewis Hamilton apparso in piena crisi, si attende il colpo di coda del campione dopo gli sfoghi e le amarezze più recenti (tra Belgio e Budapest) e i problemi tecnici avuti anche in Ungheria. Riflettori puntati anche sulle Mercedes di Russell e Kimi Antonelli dopo l'ultima decisione sugli aggiornamenti alle sospensioni posteriori.

F1, gli orari su TV8 e Sky del GP Olanda

Venerdì 29 agosto

12:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

16:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

11:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su TV8 alle 18:30)

15:00 Gara F1 (Sky Sport F1 e Sky Sport 1, differita su TV8 alle 18:00).

Dove vedere il GP Olanda F1 in diretta TV e in streaming

Prove libere, qualifiche e gara del Gran Premio d'Olanda della Formula 1 2025 sono visibili in diretta TV in esclusiva da Sky. La gara sul circuito di Zandvoort sarà trasmessa su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 1 (canale 201) oltre al live streaming disponibile su SkyGo. In alternativa, pagando il ‘pass sport', si potrà assistere all'eventi su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini che avrà accanto a sé Marc Gené per i commenti. Analisi tecniche alla Sky Sport Tech Room a cura di Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.

Qualifiche e gara del GP d'Olanda di F1 si possono vedere in diretta TV anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it ma in differita (dalle ore 18:30 al sabato e dalle ore 18:00 alla domenica).