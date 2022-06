Formula 1 2022, oggi le prove libere del GP Canada in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle Oggi con le prime due sessioni di prove libere inizia il week end del GP del Canada di Formula 1 2022 in programma sul circuito di Montreal: FP1, FP2 e FP3 sono trasmesse in diretta TV da Sky. Non si possono invece vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco il programma e gli orari delle Libere del GP canadese di F1.

A cura di Michele Mazzeo

A pochi giorni dalla gara di Baku conclusasi con la doppietta Red Bull e con la debacle Ferrari, il Mondiale di Formula 1 2022 si sposta sul circuito di Montreal per il GP del Canada che si apre oggi con le prime due sessioni di prove libere. Sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve il nono weekend di gara stagionale della F1 parte dunque con le FP1 e le FP2 in programma al venerdì e con le FP3 che andranno poi in scena il sabato.

Le Libere di oggi e domani permetteranno dunque ai piloti di prendere confidenza con la pista canadese e mettere a punto le proprie monoposto in vista delle qualifiche e della gara. Le prove libere saranno trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky, mentre non saranno visibili in chiaro su TV8, nemmeno in differita. A causa del fuso orario, gli orari per assistere alle Libere 1, 2 e 3 del GP del Canada non saranno quelli tradizionali dato che si correrà nella tarda serata italiana.

Riflettori puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che, reduci dal doppio ritiro per problemi tecnici nell'ultimo gran premio, dovranno dimostrare di aver fatto passi in avanti sul tema dell'affidabilità, mentre i rivali Max Verstappen e Sergio Perez vorranno invece confermare l'ottimo momento di forma anche sul tracciato canadese. Stesso discorso per Russell e Hamilton attesi a compiere un altro step a Montreal verso la via della definitiva risoluzione dei problemi alle loro Mercedes che hanno condizionato la loro prima parte di stagione.

Prove libere F1 GP Canada, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio del Canada iniziano oggi alle ore 20:00 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito di Montreal. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 20:00 (ora italiana), cioè quando in Canada saranno le 14:00. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le 23:00. Alle ore 19:00 di sabato invece avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP del Canada 2022:

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Montreal

Le prove libere del GP del Canada di Formula 1 sono trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 in scena a Montreal sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati possono guardare le prove libere di F1 anche in streaming sull'app SkyGo. La visione in diretta delle Libere che iniziano oggi è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere invece non si possono vedere gratis in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1 2022:

Venerdì 17 giugno (Prove libere 1 e 2)

FP1: ore 20.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP2: ore 23.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

FP1: ore 20.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) FP2: ore 23.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207) Sabato 18 giugno (Prove libere 3)

FP3: ore 19.00 – diretta su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207)

Le caratteristiche del circuito di Montreal in Formula 1

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19, oggi la Formula 1 torna sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal che ospita il GP del Canada 2022 e si chiama così nel ricordo di uno dei miti della Formula 1, che proprio in Canada si rese protagonista di un'impresa epica. Si tratta del tracciato lungo 4,361 km che ha ospitato il primo gran premio F1 nel 1978 . Il layout della pista che presenta diversi rettilinei e 14 curve totali è molto veloce e perciò richiede un basso carico aerodinamico.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito altamente impegnativo per i freni con sette frenate e soltanto 13 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 10, dove le monoposto passano dai 284 km/h a 63 km/h in appena 101 metri percorsi in 2,47 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione superiore ai 4,8 G.

Il pezzo più iconico del circuito arriva proprio alla fine del giro con il cosiddetto "Muro dei Campioni", ribattezzato così per le escursioni di Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher nell'edizione del 1999. L'ultimo gran premio del Canada, quello del 2019, è stato vinto da Lewis Hamilton su Mercedes, ma il record sul giro in gara appartiene all'allora suo compagno di squadra Valtteri Bottas che, sempre quell'anno, ha fermato il cronometro sull'1:13.078.