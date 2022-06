F1, allerta meteo allarmante a Montreal: a rischio il programma del GP del Canada Un allerta meteo per il passaggio di un violento temporale con pioggia, grandine, fulmini e fortissime raffiche di vento sul circuito di Montreal mette a rischio il GP del Canada di Formula 1 2022 in programma nel weekend: lo stato d’allerta è altissimo.

A cura di Michele Mazzeo

Il Mondiale di Formula 1 2022 questo weekend fa tappa a Montreal per il GP del Canada, nono round stagionale, ma a preoccupare il Circus è l'incognita riguardante le condizioni atmosferiche sul circuito intitolato al leggendario Gilles Villeneuve. A destare grande apprensione in merito alle sessioni in pista di venerdì, sabato e domenica è infatti l'allerta meteo lanciata dagli esperti di Environment Canada che stanno monitorando il passaggio nell'area in cui è situato l'impianto che ospita la gara della F1 di un violento temporale che, oltre ad abbondanti piogge, potrebbe causare anche una tempesta di fulmini, fitte grandinate e distruttive raffiche di vento simili a quelle prodotte da un tornado.

Già nella giornata di giovedì, nella quale i team erano alle prese con le attività di preparazione delle attività propedeutiche al weekend di gara, sul circuito Gilles Villeneuve si è abbattuta una fortissima pioggia che, anche a causa del vento, ha allagato il paddock e la pitlane complicando le operazioni. Nonostante nella mattina di venerdì la situazione metereologica sul tracciato di Montreal sembra essere migliorata rispetto al giorno precedente, resta ancora alto lo stato d'allerta per possibili grandinate e forti raffiche di vento soprattutto per quanto riguarda il pomeriggio e la sera, con le prime due sessioni di prove libere (in programma alle 20 e alle 23 italiane, ossia le 14 e le 17 locali) che sono a forte rischio cancellazione.

Un po' più rosee invece le previsioni per quanto riguarda il sabato e la domenica, giorni in cui sul circuito di Montreal dovrebbero andare in scena rispettivamente le qualifiche e la gara del GP del Canada di Formula 1 2022. Secondo i meteorologi infatti nel resto del fine settimana le condizioni dovrebbero migliorare con il violento temporale che già sabato dovrebbe lasciare l'area di Montreal per spostarsi verso Nord-Ovest rendendo così bassissimo il rischio di precipitazioni in vista della gara che potrebbe però essere comunque condizionata dalle raffiche di vento intorno ai 45 km/h che permarranno nella zona così come le temperature dell'aria che si aggireranno tra i 17° e i 21° C.