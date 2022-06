Sainz tradito dalla Ferrari alla curva 4, a Baku va subito fuori “Qualcosa non ha funzionato”, le parole dello spagnolo che era già staccato di ben cinque secondi da Max Verstappen e alla curva 4 ha dovuto arrendersi, la sua auto lo ha piantato. Qual è stato il problema meccanico.

La Ferrari di Sainz ferma in pista a Baku, lo spagnolo si ritira al 9° giro per un problema meccanico.

Nove giri. Tanto è durato il Gran Premio di Azerbaijan per Carlos Sainz. Il ferrarista è stato costretto a ritirarsi per un problema meccanico. Sfortuna, tanta. Il muso della vettura è rivolto verso le barriere: il pilota spagnolo è ancora dentro l'abitacolo. È nervoso, cerca in qualche modo di capire cosa possa essere accaduto, perché la sua "rossa" lo ha abbandonato dopo nemmeno aver saggiato la gara. "Qualcosa non ha funzionato", le parole che l'iberico pronuncia mormorando e imprecando. Era già staccato di ben cinque secondi da Max Verstappen e alla curva 4 ha dovuto arrendersi, la sua auto lo ha piantato. Il brake by wire (sistema frenante digitale) in avaria lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Bandiera gialla e Virtual Safety Car, ne approfitta il compagno di scuderia, Leclerc, che va ai box per effettuare il cambio gomme. Non è stato l'unico, a sfruttare l'inconveniente capitato al ferrarista sono stati anche Russell, Gasly, Vettel, Hamilton, Tsunoda, Zhou, Magnussen, Albon, Schumacher, Latifi. La mescola più dura permette al monegasco di guadagnare secondi preziosi rispetto alle Red Bull. Perez perde brillantezza e dalla scuderia, quando Verstappen sta per superarlo, arriva l'ordine di lasciarlo passare.

Il ritiro di Sainz fa da prologo una battuta d'arresto pesante, importante, che provoca rabbia. Dodici giri più tardi è Leclerc a terminare in anticipo la sua corsa: il fumo copioso che fuoriesce dalla parte posteriore della vettura è esiziale, deve abbandonare la pista proprio quando era riuscito a riprendersi il primo posto con una perfetta strategia.

(in aggiornamento)