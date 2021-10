Formula 1 2021, gli orari TV su TV8 e Sky del GP Turchia a Istanbul Gli orari TV del GP della Turchia a Istanbul, sedicesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021 : il programma completo con orario di prove libere, qualifiche e gara e programmazione TV di Sky e TV8 in diretta e in differita. Ecco quando e dove vedere da venerdì 8 a domenica 10 ottobre tutta l’azione in pista del week end turco della F1.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo Sochi la Formula 1 fa tappa a Istanbul per il GP della Turchia, 16° round del Mondiale 2021 in programma da venerdì 8 a domenica 10 ottobre con prove libere, qualifiche e gara. Per il week end turco della F1 è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario con le prime prove libere che andranno in scena venerdì 8 ottobre 2021, mentre sabato 9 e domenica 10 ottobre si proseguirà con le qualifiche e la gara. Per quanto riguarda gli orari TV, il Gran Premio turco si potrà vedere in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NOW, con qualifiche e gara che saranno trasmesse anche in differita in chiaro su TV8.

Riparte dunque da Istanbul dunque il duello per il titolo iridato tra il leader Lewis Hamilton e il suo rivale Lewis Hamilton, con i due che si ritroveranno nuovamente faccia a faccia dopo la gara di Sochi vinta dal britannico della Mercedes proprio davanti all'olandese della Red Bull autore di una fenomenale rimonta dopo esser scattato dal fondo della griglia di partenza. La Ferrari invece torna in pista con Sainz e Leclerc che tenteranno di ridurre il gap dalla McLaren nella classifica costruttori.

Orari F1 GP Turchia, il programma di libere, qualifiche e gara

Questo il programma del GP di Turchia, sedicesimo appuntamento del campionato Mondiale di Formula 1 2021 che andrà in scena sul circuito di Istanbul da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, con tutti gli orari di prove libere, qualifiche e gara:

Venerdì 8 ottobre

Prove libere 1: 10:30 – 11:30

Prove libere 2: 14:00 – 15:00

Prove libere 1: 10:30 – 11:30 Prove libere 2: 14:00 – 15:00 Sabato 9 ottobre

Prove libere 3: 11:00 – 12:00

Qualifiche: 14:00 – 15:00

Prove libere 3: 11:00 – 12:00 Qualifiche: 14:00 – 15:00 Domenica 10 ottobre

Gara: 14:00

Formula 1 su Sky, orari TV del GP Turchia a Istanbul

L'intero week end del GP della Turchia a Istanbul si può vedere in diretta TV e in live streaming su Sky: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Questo il palinsesto dell'emittente satellitare per vedere in diretta l'intero programma del Gran Premio della Turchia 2021 di Formula 1:

Venerdì 8 ottobre – Prove Libere

FP1 (venerdì 8 ottobre ore 10:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 8 ottobre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 9 ottobre ore 11:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP1 (venerdì 8 ottobre ore 10:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP2 (venerdì 8 ottobre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD FP3 (sabato 9 ottobre ore 11:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Sabato 9 ottobre – Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 9 ottobre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 9 ottobre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD Domenica 10 ottobre – Gara

Gara (domenica 10 ottobre ore 14:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Istanbul, dove vederla in chiaro

Il GP della Turchia di Formula 1 in programma sul circuito di Istanbul nel week end 8-10 ottobre 2021 è trasmesso anche in chiaro su TV8: sul canale 8 del digitale terrestre è possibile vedere la differita delle qualifiche del sabato e della gara della domenica.

Sabato 9 ottobre – Qualifiche

Qualifiche (sabato 9 ottobre ore 14:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30 (orario da confermare)

Qualifiche (sabato 9 ottobre ore 14:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30 (orario da confermare) Domenica 10 ottobre – Gara

Gara (domenica 10 ottobre ore 14:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:00 (orario da confermare)

Le caratteristiche del circuito di Istanbul

Ad ospitare il Gran Premio della Turchia di Formula 1 sarà il circuito semipermanente dell'Intercity Istanbul Park situato nella parte asiatica della città turca. Il tracciato, progettato con la collaborazione dell’architetto Hermann Tilke e inaugurato nel 2003, è caratterizzato da forti cambi di pendenza e curve particolarmente impegnative.

Il circuito di Istanbul, che misura 5.338 metri, viene percorso in senso anti-orario e si snoda lungo 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Sul fronte dell’impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato mediamente impegnativo con solo 9 frenate, 4 delle quali però mettono a dura prova i freni. La staccata più impegnativa è quella di curva 12, dove le monoposto arrivano a 345 km/h e in 138 metri e 2,86 secondi devono passare a 97 km/h.

A fare la differenza nei 58 giri di gara sarà però soprattutto l'aderenza all'asfalto e la velocità con cui le gomme si degraderanno. Favorito della vigilia è Lewis Hamilton vincitore della gara disputata sul tracciato dell'Istanbul Park nella scorsa stagione. I piloti andranno anche a caccia del record della pista stabilito 16 anni fa (nel 2005) da Juan Pablo Montoya capace di fermare il cronometro sull'1:24.770.