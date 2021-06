Nessuna sosta per la Formula 1 che torna subito in pista per l'ottavo GP del Mondiale 2021, il GP di Stiria in programma sul circuito "Red Bull Ring" di Spielberg dal 25 al 27 giugno con prove libere, qualifiche e gara. Prosegue in Austria dunque il duello tra il pilota Mercedes Lewis Hamilton e l'alfiere della Red Bull Max Verstappen, dopo la vittoria in rimonta dell'olandese in Francia che ha permesso a lui e alla sua scuderia di allungare in vetta alla classifica piloti e al Mondiale costruttori. Dopo la debacle francese la Ferrari invece arriva in terra austriaca con Sainz e Leclerc in cerca di riscatto.

L'ottavo round del Mondiale F1 2021 andrà in scena sul circuito Red Bull Ring di Spielberg (sul quale la settimana prossima si correrà anche il GP d'Austria) e per il week end è previsto il programma tradizionale delle altre gare in calendario: le prove libere andranno in scena venerdì 25 giugno 2021, mentre sabato 26 e domenica 27 giugno si proseguirà con qualifiche e gara. Quanto agli orari TV, il Gp di Stiria 2021 a Spielberg sarà trasmesso in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e NowTV, ma qualifiche e gara si potranno vedere in differita anche in chiaro su TV8.

Orari F1 GP Stiria, il programma di libere, qualifiche e gara

Andiamo quindi a vedere il programma del GP di Stiria, ottavo appuntamento del campionato Mondiale 2021 di Formula 1.

Venerdì 25 giugno

FP1: 11:30 – 12:30

FP2: 15:00 – 16:00

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Stiria

Come accade per tutti i week end di gara del Mondiale 2021 di Formula 1 anche il GP di Stiria a Spielberg sarà trasmesso in diretta TV e in diretta streaming da Sky.

Venerdì 25 giugno – Prove Libere

FP1 (venerdì 25 giugno ore 11:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP2 (venerdì 25 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

FP3 (sabato 26 giugno ore 12:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Q1, Q2 e Q3 (sabato 26 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Gran Premio (domenica 27 giugno ore 15:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Stiria, dove vederla in chiaro

Il GP di Stiria di scena sul circuito Red Bull Ring di Spielberg nel week end 25-27 giugno 2021 sarà trasmesso anche in chiaro su TV8, in differita le libere 3, qualifiche e gara.

Sabato 26 giugno – Qualifiche

Qualifiche (sabato 26 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30

Gran Premio (domenica 27 giugno ore 15:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 19:30

Le caratteristiche del circuito Red Bull Ring di Spielberg

A distanza di un anno i piloti di Formula 1 torneranno a correre sul circuito Red Bull Ring di Spielberg per il GP di Stiria 2021 e, come accaduto nella passata stagione, anche quest'anno la F1 correrà due volte sul tracciato austriaco. Il circuito situato sopra il vecchio aeroporto di Zeltweg e che i driver dovranno percorrere per 71 volte in gara presenta è il tracciato più veloce in calendario (l'unico sul quale si scende sotto i 64 secondi in un giro). Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, il tracciato austriaco lungo 4.318 metri, è tra i circuiti mediamente impegnativi per i freni.

Si tratta di una pista molto variegata: la prima metà premia infatti la potenza con le auto che sfrecciano lungo tre rettilinei separati da un paio di curve a destra in salita; nella seconda parte invece, con la strada in discesa, i piloti dovranno affrontare un alternarsi di una serie di curve veloci, inclusa l'esilarante curva a destra di Rindt. ​Delle 10 curve (7 a destra e 3 a sinistra) del Red Bull Ring sono tre quelle classificate come altamente impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è quella alla curva 3: con le monoposto che vi arrivano a 331 km/h e scendono a 84 km/h in appena 130 metri.