Oggi la Formula 1 fa l'esordio stagionale sul Red Bull Ring di Zeltweg (Spielberg) per il GP di Stiria, ottavo appuntamento stagionale con il Mondiale di F1 2021: parte dalla pole position la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Per la Ferrari, il primo a partire sarà Charles Leclerc, settimo in griglia di partenza, più indietro Carlos Sainz che scatta dalla dodicesima posizione dopo l'eliminazione nel Q2 in qualifica. La gara del GP di Stiria di Formula 1 inizia alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in differita su TV8. L'orario della differita è alle 18.30 su TV8.

Formula 1 Gp Stiria, gli orari TV: a che ora inizia la gara

Il GP di Stiria di Formula 1 oggi inizia alle 15.00 (ora italiana), dopo il giro di ricognizione. A partire da quell'orario i piloti potranno giocarsi l'ottavo successo stagionale. Nell'ultimo GP di Stiria di Formula 1 disputatosi su questa pista nel 2020 a trionfare è stata la Mercedes con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e il pilota della Red Bull Max Verstappen.

F1 in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara del Red Bull Ring a Zeltweg

Le gare di Formula 1 2021 si vedono in diretta TV su Sky e in diretta streaming su SkyGo. Il gran premio di Stiria va in onda su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder), oltre che su Sky Sport Uno. È possibile acquistare il ticket per la diretta streaming su NOW TV. Per quanto riguarda gli orari TV su TV8, la gara sarà trasmessa in differita sul canale 8 del digitale terrestre a partire dalle 18.30. La telecronaca sarà di Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico è a cura di Marc Genè e Matteo Bobbi.