Oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 15 sul circuito del Red Bull Ring vanno in scena le qualifiche del GP di Stiria, ottavo round del campionato Mondiale di Formula 1 2021. Si procederà con Q1, Q2 e Q3 che determineranno le posizioni sulla griglia di partenza nella gara di domenica. Dopo le libere Max Verstappen e Lewis Hamilton sono i grandi favoriti per la pole position. Difficilmente invece la Ferrari potrà inserirsi nella lotta per la pole con Leclerc e Sainz. Ecco gli orari tv e i canali per vederla in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8.

Qualifiche F1 oggi GP Stiria: a che ora iniziano

Le qualifiche del GP di Stiria di F1 iniziano oggi alle ore 15 (ora italiana). Dopo la terza sessione di prove libere in programma alle 12.00, nel pomeriggio i piloti della Formula 1 torneranno in pista sul circuito Red Bull Ring di Spielberg per la sessione di qualifica. Si comincerà con il Q1 per poi proseguire fino alle 16 con Q2 e Q3. Al termine delle qualifiche verrà definita la griglia di partenza per la gara di domenica.

Qualifiche Formula 1 oggi in diretta TV e in streaming: dove vederle su TV8 e Sky

Le qualifiche del GP di Stiria sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg verranno trasmesse in diretta TV sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare, 472 e 482 del digitale terrestre) e in live streaming sull'app Sky Go e, previo acquisto del ticket, su NOW. Le qualifiche del Gran Premio di Stiria saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 del decoder) a partire dalle ore 18.30.