Dopo la Francia il campionato Mondiale di Formula 1 2021 si sposta in Austria dove oggi comincia il week end del GP di Stiria, ottavo round stagionale. Anche sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg il programma della F1 si apre al venerdì con le prime due sessioni di prove libere mentre al sabato mattina sarà la volta della terza sessione di libere. I piloti avranno quindi a disposizione FP1, FP2 e FP3 per trovare il giusto set-up della monoposto e studiare le varie strategie da adottare successivamente in qualifica e in gara. Per gli spettatori sarà l'occasione per capire se la Red Bull anche sul circuito di casa riuscirà a confermare la superiorità nei confronti di Mercedes vista a Le Castellet e se la Ferrari avrà risolto i problemi di gestione delle gomme che ne hanno compromesso l'ultimo week end di gara. Le prove libere del GP di Stiria saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky a partire dalle 11.30 di oggi.

Prove libere F1 GP Stiria, orari TV: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio di Stiria iniziano oggi alle ore 11.30. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg. L'orario d'inizio delle FP1 è fissato alle ore 11:30 con la prima sessione di libere da 60 minuti che si protrarrà dunque fino alle 12:30. Le FP2 invece si svolgeranno nel primo pomeriggio a partire dalle ore 15. Le prove libere proseguiranno poi alle ore 12 di sabato quando avrà inizio la terza e ultima sessione di libere. Ecco il programma completo delle prove libere del GP di Stiria 2021:

Venerdì 25 giugno

Prove libere 1: 11:30 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:00

Prove libere 1: 11:30 – 12:30 Prove libere 2: 15:00 – 16:00 Sabato 26 giugno

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Formula 1, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 al GP Stiria 2021

Le prove libere del GP di Stiria saranno trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. Sarà possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 in scena al Red Bull Ring di Spielberg sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). Inoltre gli abbonati all'emittente satellitare possono guardare le prove libere del GP di F1 di oggi anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo e, previo acquisto del ticket, anche su NOW. Non sarà invece possibile vedere le sessioni di prove libere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio di Stiria di Formula 1: