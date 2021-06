Formula 1, Verstappen vince il GP di Francia in volata su Hamilton: disastro Ferrari fuori dai punti

Max Verstappen vince il GP di Francia sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Il pilota della Red Bull torna al successo nel settimo round del Mondiale di Formula 1 2021 tagliando il traguardo in volata davanti a Lewis Hamilton al termine di una gara decisa dal valzer dei pit-stop e dalle strategie dei box. Terzo Sergio Perez. Corsa difficile per la Ferrari in grande difficoltà con la gestione delle gomme che si conclude con un disastro: Carlos Sainz 11°, Charles Leclerc 16°.