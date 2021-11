Formula 1 2021, gli orari e il programma su TV8 e Sky del GP Brasile a Interlagos Gli orari TV del GP del Brasile a Interlagos, diciannovesimo gran premio del Mondiale di Formula 1 2021: il programma completo con orario di prove libere, qualifiche, sprint race e gara e programmazione TV in diretta e in differita di Sky e TV8. Ecco quando e dove vedere da venerdì 12 a domenica 14 novembre tutta l’azione in pista del week end brasiliano della F1.

A cura di Michele Mazzeo

Da venerdì 12 a domenica 14 novembre il campionato Mondiale di Formula 1 2021 fa tappa a Interlagos. Dopo Usa e Messico, il Circus si sposta sul tracciato dell'Autódromo José Carlos Pace per il Gran Premio del Brasile, quartultimo round stagionale per la F1. Prosegue dunque a San Paolo la lotta per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che al momento vede l'olandese in vantaggio di 19 punti e quella per il Mondiale Costruttori che dopo l'ultima gara vede la Mercedes precedere la Red Bull di una sola lunghezza.

Nella tappa di Interlagos della F1 2021 trova spazio la terza e ultima qualifica sprint stagionale che rivoluzionerà l'intero programma del gran premio. Tutte le sessioni dei piloti in pista del GP del Brasile saranno trasmesse in TV e live streaming su Sky mentre in differita in chiaro su TV8 sarà possibile vedere solo la Sprint Race e la gara della domenica.

Orari F1 GP Brasile, il programma di libere, qualifiche e gara

Programma e orari rivoluzionati dunque per il GP del Brasile 2021 in calendario a Interlagos dal 12 al 14 novembre. Solo due le sessioni di prove libere (le FP1 al venerdì e le FP2 al sabato), con le qualifiche tradizionali con Q1,Q2 e Q3 anticipate al venerdì che serviranno a comporre la griglia di partenza della qualifica sprint che si svolgerà sabato 13 novembre. La gara invece sarà come di consueto domenica (inizio alle ore 18) ma con le posizioni di partenza determinate dall'ordine d'arrivo della Sprint Race. Questo il programma completo del GP del Brasile 2021 di Formula 1 a Interlagos:

Venerdì 12 novembre

FP1: 16:30 – 17:30

Qualifiche: 20:00 – 21:00

FP2: 16:00 – 17:00

Sprint Race: 20:30 – 21:00

Gran Premio: 18:00

Formula 1 su Sky, orari TV della diretta del GP Brasile

Fuso orario e format diverso stravolgono anche gli orari TV del GP del Brasile 2021. L'intero week end della F1 a Interlagos si potrà vedere in diretta TV su Sky con prove libere, qualifiche, qualifica sprint e gara che saranno trasmesse sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Solo per gli abbonati alla pay-tv il GP del Brasile sarà disponibile anche in live streaming su SkyGo e, dopo aver sottoscritto il "Pass Sport", anche su NOW.

Prove Libere

FP1 (venerdì 12 novembre ore 16:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

FP2 (sabato 13 novembre ore 16:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Q1, Q2 e Q3 (venerdì 12 novembre ore 20:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD

Qualifica Sprint (sabato 13 novembre ore 20:30): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

Gran Premio (domenica 14 novembre ore 18:00): diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno

F1 orari TV8 GP Interlagos, dove vederla in chiaro

Alcuni eventi del week end del GP del Brasile di Formula 1 2021 si potranno vedere anche in chiaro su TV8. Sul canale 8 del digitale terrestre sabato 13 novembre sarà possibile vedere la differita della qualifica sprint e domenica 14 novembre la differita della gara tradizionale sul circuito di Interlagos. Questi gli appuntamenti del GP del Brasile di F1 2021 che si potranno guardare in differita su TV8:

Sabato 13 novembre – Qualifica Sprint Race

Qualifica Sprint Race (sabato 13 novembre ore 20:30): differita in chiaro su TV8 dalle ore 22:00

Gran Premio (domenica 14 novembre ore 18:00): differita in chiaro su TV8 dalle ore 21:30

Le caratteristiche del circuito di Interlagos

Tappa su uno dei circuiti storici per la Formula 1 2021. L‘Autódromo José Carlos Pace situato nel quartiere Interlagos della città brasiliana di San Paolo è infatti uno dei circuiti permanenti più antichi del mondo su cui si corre ancora. Dopo il forfait a causa della pandemia dello scorso anno, nel 2021 il leggendario impianto tornerà ad ospitare il Gran Premio del Brasile in programma dal 12 al 14 novembre. Il tracciato è caratterizzato da diversi saliscendi che impegnano particolarmente i piloti e da diverse zone in cui è possibile tentare il sorpasso: alla curva 1, per esempio, o alla staccata della curva 4, oltre che sul rettilineo dei box e sulla "Reta Oposta" dove si può utilizzare il DRS.

La pista misura 4.309 metri e in gara si percorrono 71 giri, per una distanza complessiva di 305,91 km. Il layout della pista richiede un alto carico aerodinamico per affrontare al meglio il tratto guidato, con le curve lente, ma anche un assetto che possa consentire buone velocità di punta. Il circuito di Interlagos è molto impegnativo per il cambio dato che durante la gara la trasmissione sarà molto sollecitata con circa 3200 cambi di marcia effettuati.

Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Interlagos è un circuito mediamente impegnativo. Durante ogni giro dell’Autódromo José Carlos Pace i freni vengono utilizzati appena 7 volte. La frenata più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 359 km/h a 132 km/h in 2,44 secondi durante i quali percorrono 145 metri.

A detenere il record di vittorie in Formula 1 a Interlagos è Michael Schumacher che ne ha conquistate quattro. Tra quelli in attività il primatista è Sebastian Vettel a quota tre successi sul tracciato brasiliano. Il record della pista appartiene invece a Valtteri Bottas che nel 2018 e riuscito a fermare il cronometro sull’1:10.540.