F1 2021, oggi prove libere e qualifiche del GP Brasile in diretta: a che ora e dove vederle Oggi alle 16:30 con la prima sessione di prove libere si apre il week end del GP del Brasile di Formula 1, ventesimo Gran Premio del Mondiale e ultimo con la Sprint Race. L’inedito programma del venerdì sul circuito di Interlagos con FP1 e qualifica tradizionale sarà trasmesso in diretta TV e in streaming da Sky. Non sarà invece possibile vederle in chiaro su TV8. Questo il programma con gli orari delle due sessioni di prove libere e delle qualifiche del GP di F1 che si disputano venerdì 12 e sabato 13 novembre.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi comincia ufficialmente il weekend del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale di Formula 1 2021. Programma stravolto già dal venerdì a Interlagos con una sola sessione di prove libere nel pomeriggio e le qualifiche tradizionali (con Q1,Q2 e Q3) in serata, anticipate di un giorno per far spazio alla Sprint Race. Le qualifiche andranno a delineare la griglia di partenza della Sprint Race del sabato. La prima sessione di prove libere e le qualifiche del GP del Brasile si possono vedere in diretta TV e in live streaming su Sky a partire rispettivamente dalle ore 16.30 e dalle ore 20.00. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8, neanche in differita. Oggi dunque primo duello a distanza sulla pista brasiliana tra i contendenti per il titolo iridato Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Prove libere 1 di F1 al GP Brasile, gli orari e quando vedere le libere 2

Le prove libere 1 del Gran Premio del Brasile a Interlagos iniziano alle ore 16.30 (ora italiana). Si parte oggi con le FP1 nel pomeriggio, per poi passare direttamente alle qualifiche in serata, mentre la seconda e ultima sessione di libere andrà in scena sabato alle ore 16. Di seguito il programma completo delle prove libere del GP del Brasile 2021:

Venerdì 12 novembre

Prove libere 1: 16:30 – 17:30

Prove libere 1: 16:30 – 17:30 Sabato 13 novembre

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Formula 1, le qualifiche del GP Brasile prima della Sprint Race

Nel GP del Brasile sul circuito di Interlagos per la terza e ultima volta in stagione le qualifiche tradizionali con Q1, Q2 e Q3, si terranno al venerdì anziché al sabato. La qualifica non assegnerà la pole position ma stabilirà la griglia di partenza della Sprint Race che per questo week end prenderà il suo posto al sabato e stabilirà l'ordine di partenza della gara di domenica. Le qualifiche del GP del Brasile andranno dunque in scena oggi alle ore 20.

Leggi anche Qualifiche GP Messico 2021, dove vederle in TV

Dove vedere in TV qualifiche e libere del GP Brasile di Formula 1

Le prove libere e le qualifiche del Gp del Brasile sono trasmesse in diretta TV e live streaming su Sky. Per vedere FP1, FP2 e Qualifiche sul circuito di Interlagos bisogna collegarsi su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207). Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere e le qualifiche del GP di F1 anche in diretta streaming tramite l'app SkyGo. Sottoscrivendo il pass "Sport" sarà possibile seguirle anche sulla piattaforma NOW. Le due sessioni di libere e le qualifiche non si potranno invece vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Qui gli orari TV e dove vedere le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2021 di Formula 1: