F1 GP Giappone, oggi qualifiche e pole in diretta: la Ferrari sfida Verstappen: gli orari TV

Dopo la doppietta della Ferrari in Australia, la Formula 1 torna in pista oggi per le qualifiche del GP Giappone, quarto gran premio del Mondiale 2024.Verstappen un fulmine nelle Fp1, Ferrari bene nel passo gara. Le Fp2 sono state condizionate dalla pioggia, Piastri il più veloce. Le qualifiche scatteranno alle 8:00 ora italiana con Q1, Q2 e Q3 mentre la gara è in programma domani mattina alle 7:00. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 14:00. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

5 minuti fa 06:03 I risultati delle prove libere Le Fp1 sono state caratterizzate dall'incidente di Logan Sargeant e dal dominio Red Bull che ha messo davanti a tutti Verstappen e pure Perez, terzo posto per Sainz. Poi le Mercedes e Leclerc. Nel pomeriggio giapponese ha fatto capolino la pioggia e si è girato pochissimo. Piastri si è tolto lo sfizio di chiudere al primo posto nelle Fp2 davanti a Hamilton e Leclerc. A cura di Alessio Morra 6 minuti fa 06:02 Ferrari di Leclerc e Sainz a caccia della pole Charles Leclerc e Carlos Sainz sembrano meno fiduciosi rispetto alle prime gare, quantomeno per la conquista della pole position. Verstappen e la Red Bull si sono mostrati nettamente superiori nel giro secco, ma occhio anche alle previsioni meteo, perché la pioggia potrebbe scompaginare tutto. A cura di Alessio Morra 6 minuti fa 06:01 Le caratteristiche del circuito di Suzuka per il GP del Giappone Quello di Suzuka è uno dei tracciati più belli di tutta la Formula 1. Lo è in modo indiscutibile. L'impianto, nato per volontà della Honda sul finire degli anni '60, ha visto gare memorabili e l'assegnazione di diversi titoli Mondiali, essendo stato per anni una delle ultime gare in calendario. Si gira in senso antiorario e i piloti percorrono 53 giri e un totale di 307,471 km. Si percorrono 18 curve, comprese la mitica Spoon Curve e la velocissima 130R. Il layout è unico perché a forma di ‘8' ed ha la caratteristica ruota panoramica. La mappa del circuito di Suzuka su cui si corre la gara del GP del Giappone della Formula 1 2023 (fonte Brembo) A cura di Alessio Morra 7 minuti fa 06:00 Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Giappone: la diretta su Sky e la differita TV8 Si disputano tra poco le Qualifiche del Gran Premio del Giappone. A Suzuka i semafori diventeranno verdi alle 8 in punto ora italiana. La lotta per la pole position si svolgerà con il solito modello e durerà un'ora, tutto rigorosamente in diretta TV e in esclusiva su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Differita in chiaro su TV8 dalle ore 14. A cura di Alessio Morra

