Verstappen trionfa in Messico e ipoteca il Mondiale, Ferrari quinta ma con un minuto di ritardo Max Verstappen si avvicina a passi dal gigante al Mondiale 2021. Il pilota olandese, grazie a una partenza straordinaria, ha ipotecato il successo nel Gran Premio di Città del Messico. Secondo posto per Hamilton, terzo Perez. Sainz quinto, Leclerc sesto, la Ferrari supera la McLaren nel campionato costruttori.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen vince in Messico e mette le mani sul Mondiale. A Città del Messico l'olandese ottiene il terzo successo, ma questo è quello più importante perché ora Hamilton è lontano 19 punti, e di gare al termine ne mancano quattro. In casa ha disputato una gara eccezionale Sergio Perez, che in rimonta è arrivato terzo e fino all'ultimo a cercato di superare Lewis che ha conquistato la seconda posizione. Ferrari quinta con Leclerc e sesta con Sainz, è terza nel Costruttori ma arrivata distantissima da Verstappen.

La gara si decide al via. La Mercedes ha la prima fila, ma Bottas sbaglia tutto, Hamilton lo affianca subito, ma il finlandese quasi lo chiude e spalanca la porta a Verstappen che scatta in modo meraviglioso e alla prima curva è davanti. Bottas viene toccato da Ricciardo e si gira, entrambi finiscono ai box, e la loro gara per la zona punti finisce in quel momento. Entra la Safety Car per i ritiri di Schumacher e Tsunoda. Quando la gara riparte l'olandese scappa e Hamilton capisce che c'è poco da fare, e non c'è nemmeno molto da giocare con le strategie. Perez invece inizia a sognare il secondo posto, anche se già il terzo sarebbe storico.

Giovinazzi è in zona punti, ma l'Alfa Romeo con una strategia scellerata lo condanna all'undicesimo posto. La Ferrari c'è, ma non si vede. Leclerc e Sainz sono per tutta la gara quinto e sesto, anche se a un certo punto si scambiano le posizioni. Lo spagnolo chiude doppiato, Charles in ritardo di oltre un minuto. Poco male perché la Ferrari compie la sua missione: McLaren superata e terzo posto nel Costruttori.

Verstappen invece continua a macinare giri record su giri record, mentre Perez nel finale raggiunge Hamilton ma non riesce a superarlo. La festa c'è lo stesso per il messicano, portato in trionfo. La festa è quasi completa per la Red Bull, che ora dopo aver vinto la decima gara della stagione è a un solo punto dalla Mercedes nel Costruttori. Messico e nuvole per la Mercedes, fiesta vera per la Red Bull.