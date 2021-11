F1 2021, oggi il GP Brasile a Interlagos: a che ora e dove vederlo su TV8 e Sky Oggi alle ore 18 ha inizio la gara del GP del Brasile di Formula 1 sul circuito di Interlagos, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Il GP di oggi è trasmesso in TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21:30, Bottas in pole position davanti a Verstappen e Sainz con la Ferrari. Hamilton parte 10° per una penalità. Leclerc sesto in griglia di partenza dopo la qualifica sprint.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi sul circuito di Interlagos si corre la gara di Formula 1 per il GP del Brasile con la Ferrari di Carlos Sainz che parte in terza posizione. Dalle ore 18 va in scena il quartultimo appuntamento stagionale con il Mondiale di F1 2021: dopo due anni (la scorsa edizione è stata cancellata a causa della pandemia), i piloti del Circus torneranno dunque a sfidarsi sulla pista dell'Autodromo José Carlos Pace di San Paolo. Dopo la qualifica sprint in pole position c'è Valtteri Bottas. Dietro al finlandese della Mercedes parte invece il leader della classifica Max Verstappen mentre il suo rivale Lewis Hamilton, nonostante la grande rimonta dall'ultimo posto (per la squalifica nelle qualifiche), scatta in decima posizione a causa di una penalità inflittagli per aver montato un nuovo motore endotermico sulla sua W12. Al sesto posto della griglia di partenza Charles Leclerc alle spalle anche di Perez e Norris. La gara del GP del Brasile di Formula 1 2021 inizia oggi alle ore 18 ed è trasmessa su Sky e poi in differita in chiaro su TV8.

Formula 1 GP Brasile, gli orari TV di oggi: a che ora inizia la gara

Il gran premio del Brasile inizia oggi alle ore 18.00 (ora italiana). Dopo il giro di formazione sarà dunque questo l‘orario in cui i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito di Interlagos per giocarsi il 20° successo stagionale. Nell'ultimo GP di Formula 1 disputatosi su questa pista nel 2019 a trionfare è stata la Red Bull con Max Verstappen che ha preceduto Pierre Gasly e l'attuale pilota della Ferrari, allora in McLaren, Carlos Sainz.

F1 oggi in TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Interlagos

Tutte le gare del Mondiale 2021 di Formula 1 in Italia sono trasmesse in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per quanto riguarda la gara del GP del Brasile sarà trasmessa dall'emittente satellitare sui canali Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201). Per gli abbonati sarà anche possibile seguire la gara brasiliana di F1 in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, anche su NOW. Inoltre la gara di Interlagos di oggi sarà visibile in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21:30. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, mentre il commento tecnico sarà a cura di Matteo Bobbi e Marc Genè.