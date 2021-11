Bottas vince un’altra Sprint Race, Verstappen e Sainz sul podio. Super rimonta di Hamilton Valtteri Bottas vince la Sprint Race del Gp Brasile, secondo posto per Verstappen. Splendido terzo Carlos Sainz. Grande rimonta di Hamilton, Leclerc settimo.

A cura di Alessio Morra

Bottas vince la seconda Sprint Race della stagione. Il finlandese ha preceduto Verstappen e Sainz. Hamilton partito ultimo è arrivato quinto, quindici sorpassi in ventiquattro giri. Lewis da record ma partirà decimo domani. Grazie al secondo posto Verstappen ora ha 21 punti di vantaggio su Hamilton. La Mercedes guadagna un punto sulla Red Bull nel Campionato Costruttori.

Bottas brucia Verstappen in partenza

Hamilton parte ultimo dopo la squalifica, in pole c'è Verstappen che deve attendere tantissimo per la partenza. Perché Hamilton ci mette tanto tempo per arrivare in griglia. Forse è una tattica. Al via Bottas è perfetto e infila Verstappen che viene superato pure da un super Sainz, che passa dalla quinta alla seconda posizione. Hamilton dietro supera subito le Williams e le Haas ed è velocemente bagarre. Lewis poi infila Stroll ma non Tsunoda, sempre ostico. C'è anche un duello tra compagni di squadra dell'Alfa Romeo, ha la peggio Giovinazzi.

Hamilton rimonta: da 20° a 5°

Sainz viene superato poi agevolmente da Verstappen che si mette a tiro da Bottas, che progressivamente perde sempre qualcosa. Mentre Hamilton sale fino al 12° posto e si inserisce alle spalle di un gruppetto di leoni ostici da superare, con in testa proprio Alonso. Via via infila uno dietro l'altro pure Daniel Ricciardo, Vettel, Ocon e Gasly. 13 sorpassi in 17 giri e settimo posto per Hamilton, mentre Norris infila Leclerc.

Sainz va sul podio

Verstappen raggiunge Bottas, è sempre sotto il secondo e pensa ovviamente al sorpasso, vuole il primo posto, dai box gli dicono di riflettere, di osare ma con criterio, mentre Sainz è sempre davanti a Sergio Perez, per un terzo posto che vale un punto e un posto in seconda fila domani a San Paolo. Hamilton supera pure Leclerc e sale al sesto posto, mentre davanti è più battagliero Perez di Verstappen, che comunque attende l'eventuale errore di Bottas. Ma Valtteri non sbaglia e vince la seconda Sprint Race del 2021, dopo quella di Monza, e domani scatterà dalla pole position. Hamilton invece è fenomenale, passa pure Leclerc e con una magia Norris ed è quinto. Applausi veri per Sainz, che chiude terzo e ottiene un punto preziosissimo.