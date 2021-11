Formula 1 in diretta, oggi la qualifica sprint race del GP Brasile: Hamilton parte ultimo dopo la squalifica

La diretta della Qualifica Sprint Race del GP del Brasile di Formula 1 in programma oggi alle ore 20:30 sul circuito José Carlos Pace di Interlagos. Dopo la squalifica inflitta a Lewis Hamilton per un'irregolarità nell'ala posteriore della sua W12 nelle qualifiche (a cui Mercedes non ha fatto ricorso), davanti a tutti parte Max Verstappen, graziato dai commissari per aver toccato la monoposto del britannico in regime di parco chiuso. Nella mini-corsa di 100 km che stabilirà la griglia di partenza della gara di domani appena dietro l'olandese della Red Bull scattano Valtteri Bottas e il compagno di squadra Sergio Perez. Guadagnano una posizione anche le Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc che partono dalla terza fila. Dalle ore 20 è possibile vedere in TV la Sprint Race F1 di oggi in diretta e in streaming su Sky mentre la differita in chiaro su TV8 inizia alle ore 22:00. Su Fanpage.it la diretta in tempo reale giro per giro della Qualifica Sprint del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale di Formula 1 2021.

