Mazzata per Hamilton: cancellato il risultato nelle qualifiche del GP del Brasile Lewis Hamilton è stato squalificato per le qualifiche del GP del Brasile a causa di un’irregolarità nell’ala posteriore della sua Mercedes. Il britannico quindi partirà dal fondo della griglia nella Sprint Race di oggi.

A cura di Michele Mazzeo

La tanto attesa sentenza sull'irregolarità dell'ala posteriore della Mercedes di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP del Brasile è finalmente arrivata. Se Max Verstappen è stato punito ‘solo' con una multa per aver toccato la vettura del 36enne di Stevenage in regime di parco chiuso contravvenendo al regolamento, lo stesso non è stato per il britannico con i commissari F1 che hanno deciso di cancellare il risultato ottenuto dal driver Mercedes in Q1,Q2 e Q3 del venerdì che quindi sarà costretto a partire dal fondo della griglia nella Sprint Race di oggi.

Inutile dunque il primo posto conquistato ieri nelle qualifiche per il sette volte campione del mondo: nella mini-gara che stabilirà la griglia di partenza del quartultimo round del Mondiale di Formula 1 2021 il sette volte campione del mondo partirà quindi in ultima posizione. Ma non solo. A causa della precedente penalità rimediata per aver montato il quinto ICE (motore endotermico) sulla sua W12, nella gara di domenica il pilota scatterà cinque posizioni più dietro rispetto a quella in cui concluderà la Qualifica Sprint del sabato.

Una vera e propria mazzata dunque per Lewis Hamilton che non solo vedrà partire il suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen in prima posizione nella Sprint Race, ma che quasi certamente domenica sarà chiamato ad una complicatissima rimonta dalle retrovie per evitare che il già cospicuo vantaggio dell'olandese della Red Bull (19 punti) non aumenti troppo quando mancheranno poi soltanto tre gare alla fine della stagione. Vantaggio che già questa sera, dopo la Qualifica Sprint potrebbe già essere cresciuto.