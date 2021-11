Verstappen graziato dopo aver toccato la Mercedes di Hamilton: multa salata, ma niente squalifica Max Verstappen se l’è cavata solo con una multa dopo l’ingenuità nel post-libere del GP del Brasile in cui aveva toccato la vettura di Hamilton in parco chiuso.

A cura di Marco Beltrami

Max Verstappen se l'è cavata solo con una multa, senza nessuna sanzione sportiva in vista del Gran Premio del Brasile di Formula 1. È quello che ha deciso la Fia dopo l'indagine sull'ispezione e sul tocco galeotti del pilota olandese della Red Bull, leader della classifica iridata, sulla vettura di Lewis Hamilton. Max ha controllato l'ala della Mercedes finita sotto osservazione dei commissari, con un gesto molto ingenuo assolutamente evitabile, immortalato anche dagli smartphone di alcuni tifosi.

Una marcia d'avvicinamento al Gran Premio del Brasile tutt'altro che tranquilla non solo per il britannico campione in carica ma anche per il suo "nemico" numero 1 in pista, ovvero il leader della classifica mondiale Max Verstappen. Anche quest'ultimo è finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari, dopo un video di un tifoso ("confermato" poi anche da altri contenuti in possesso della FIA): l'olandese ha "sondato" proprio l'ala galeotta della vettura dell'avversario, toccandola in regime di parco chiuso. Un'azione vietata e che Verstappen pagherà con una multa di 50mila euro. Nessuna conseguenza dal punto di vista sportivo invece per lui, che potrà gareggiare tranquillamente sia nelle qualifiche che nell'appuntamento domenicale.

Una decisione destinata a far discutere, alla luce della posta in palio a pochi Gran Premi dal termine. La Mercedes sicuramente si aspettava un provvedimento più pesante. I commissari hanno deciso di non punire Max in quanto il suo tocco della vettura dell'avversario è stato considerato "insignificante", seppur vietato. Nessuna conseguenza né tantomeno danni dunque sull'ala finita nel mirino della FIA e che potrebbe costare cara ad Hamilton.