Penalità per Hamilton in griglia del GP del Brasile: si complica la rincorsa a Verstappen Mercedes ha comunicato che nel week end del GP del Brasile sulla W12 di Hamilton sarà sostituito il motore endotermico. Il britannico si vede dunque comminare una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica. Assist per il rivale nella corsa al titolo Mondiale di Formula 1 Max Verstappen.

A cura di Michele Mazzeo

Adesso è ufficiale: Lewis Hamilton partirà con cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. La Mercedes ha infatti appena annunciato che per il weekend brasiliano sulla W12 del britannico è stata montata la quinta IC (motore endotermico) della stagione. Di conseguenza i commissari F1 hanno comunicato che a causa di tale violazione del regolamento il sette volte campione del mondo dovrà scontare una penalizzazione di cinque posizioni al via della gara di domenica. Nella migliore delle ipotesi, vincendo cioè la Qualifica Sprint Race del sabato, dunque il pilota Mercedes scatterà dalla sesta casella della griglia di partenza offrendo una ghiotta occasione al suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen che dopo l'ultimo gran premio ha portato il suo vantaggio in classifica su Hamilton a 19 punti.

(in aggiornamento)