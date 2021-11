Hamilton primo nelle qualifiche del GP Brasile: la griglia di partenza della Sprint Race F1 Lewis Hamilton vince la Qualifica Sprint Race del GP del Brasile di Formula 1 sul circuito di Interlagos. Il pilota britannico della Mercedes nella mini-gara ha preceduto Max Verstappen e Valteri Bottas.

La griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio del Brasile è fatta. Le qualifiche anticipate al venerdì (era accaduto anche a Silverstone e a Monza) delineano le posizioni del sabato, quando in base ai risultati sulla pista di Interlagos saranno definiti i piazzamenti decisivi. Lewis Hamilton è primo dopo lo spettacolo del Q1, Q2 e Q3.

Nelle Q1 sono le due Mercedes ad andare al comando della prima sessione, con Hamilton che chiude davanti a tutti in 1:08.733. Soltanto al 6° posto invece si piazza Verstappen. Non male le Ferrari che chiudono con il 3° posto di Sainz e il 4° di Leclerc. Eliminati: Stroll, Latifi, Russell, Schumacher, Mazepin.

Nelle Q2 invece c'è stato un autentico dominio delle due Mercedes che fa doppietta anche nel Q2 del GP del Brasile. Hamilton è ancora una volta il più veloce in 1:08.068. Verstappen invece migliora la sua marcia piazzandosi terzo, con la Ferrari di Leclerc al quarto posto che accede al Q3 e Gasly quinto. Eliminati: Ocon, Vettel, Tsunoda, Raikkonen, Giovinazzi.

Nelle Q3 Hamilton è impressionante. Il pilota della Mercedes chiude con il miglior tempo le qualifiche a Interlagos e scatterà davanti a tutti nella qualifica Sprint di domani. Lewis, però, nella gara di domenica sconterà 5 posizioni di penalità al via per la sostituzione del motore endotermico. Il pilota della Mercedes ha firmato il miglior giro del Q3 in 1’07″934, precedendo di 438 millesimi il rivale per il titolo Max Verstappen che lo affiancherà in prima fila. Terzo tempo per Valtteri Bottas davanti alla Red Bull di Sergio Perez. In terza fila c'è invece la Ferrari di Carlos Sainz. Settimo tempo invece per Charles Leclerc che partirà in quarta fila.

I risultati della Qualifica Sprint del GP Brasile di F1: i tempi dei piloti

I risultati della Qualifica Sprint del GP Brasile di Formula 1 a Interlagos. Hamilton più veloce di tutti con 1:08.733. Verstappen secondo con 1:09.329 e Bottas con 1:09:040 al terzo posto posto. Bene le due Ferrari con Sainz sesto con 1:09.046 e Leclerc settimo in 1:09155.

Lewis Hamilton MERCEDES 1:08.733 Max Verstappen RED BULL 1:09.329 Valtteri Bottas MERCEDES 1:09.040 Sergio Perez RED BULL 1:09.172 Pierre Gasly ALPHATAURI 1:09.347 Carlos Sainz FERRARI 1:09.046 Charles Leclerc FERRARI 1:09.155 Lando Norris MCLAREN 1:09.365 Daniel Ricciardo MCLAREN 1:09.374 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:09.391 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:09.430 Sebastian Vettel ASTON MARTIN 1:09.451 Yuki Tsunoda ALPHATAURI 1:09.350 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO 1:09.598 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO 1:09.342 Lance Stroll ASTON MARTIN 1:09.663 Nicholas Latifi WILLIAMS 1:09.897 George Russell WILLIAMS 1:09.953 Mick Schumacher HAAS 1:10.329 Nikita Mazepin HAAS 1:10.589

La griglia di partenza del GP d'Italia 2021 di Formula 1 in Brasile

1a fila: Lewis Hamilton (Mercedes); Max Verstappen (Red Bull)

2a fila: Valtteri Bottas (Mercedes); Sergio Perez (Red Bull)

3a fila: Pierre Gasly (Alpha Tauri); Carlos Sainz (Ferrari)

4a fila: Charles Leclerc (Ferrari); Lando Norris (McLaren)

5a fila: Daniel Ricciardo (McLaren); Fernando Alonso (Alpine)

6a fila: Esteban Ocon (Alpine); Sebastian Vettel (Aston Martin)

7a fila: 13 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri); 14 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

8a fila 15: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo);16 Lance Stroll (Aston Martin)

9a fila: 17 Nicholas Latifi (Williams); 18 George Russell (Williams)

10a fila: 19 Mick Schumacher (Haas); 20 Nikita Mazepin (Haas)