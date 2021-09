Come funziona la Sprint Race di F1: quanti punti si assegnano oggi a Monza La Qualifying Sprint Race del GP d’Italia 2021 di Formula 1 in programma oggi a Monza determinerà la pole position e le posizioni in griglia di partenza nella gara di domenica ma assegnerà anche punti importanti per il Mondiale Piloti e la classifica Costruttori. Ecco chi guadagnerà punti in base all’ordine d’arrivo della Gara Sprint della F1 sul circuito italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Il programma del week end del GP d'Italia 2021 di Formula 1 non sarà quello tradizionale. A determinare la griglia di partenza della gara della domenica sul circuito di Monza sarà infatti la seconda Qualifying Sprint Race della stagione che andrà in scena al sabato pomeriggio. La mini-corsa di 100 km non fungerà però solo da qualifica ma assegnerà anche dei punti validi sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori. E in un mondiale che vede da un lato Max Verstappen e Lewis Hamilton e dall'altro Red Bull e Mercedes lottare punto a punto quelli acquisiti in questa Gara Sprint del GP d'Italia potrebbero rivelarsi fondamentali per la conquista del titolo.

Come funzionano i punti nella Sprint Race di Formula 1

Chi vincerà la qualifica sprint del GP d'Italia in programma alle 16:30 di sabato 11 settembre 2021 ai fini statistici conquisterà la pole position. Ma non solo. Il vincitore della gara sprint senza pit-stop obbligatori riceverà anche tre punti validi per la classifica piloti, gli stessi che riceverà la sua scuderia in quella riservata ai costruttori.

Chi prende i punti in base all'ordine d'arrivo della gara sprint di F1

A conquistare punti per le classifiche iridate nella Qualifying Sprint Race di Monza non saranno però solo il pilota e la scuderia che taglieranno per primi il traguardo. Il secondo classificato e il suo team incamereranno difatti due punti validi per il Mondiale, mentre il terzo dell'ordine d'arrivo e la sua squadra si vedranno assegnare un punto. Non aumenteranno il proprio bottino in classifica invece i driver e le rispettive squadre che si posizioneranno dal 4° al 20° posto della mini-gara del sabato.