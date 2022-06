Ferrari da horror a Baku, doppietta Red Bull: Leclerc e Sainz ritirati, vince Verstappen Max Verstappen vince il GP dell’Azerbaijan di Formula 1 2022 davanti al compagno di squadra Sergio Perez mentre la Ferrari chiude la gara di Baku con un disastro: Sainz ritirato dopo 9 giri, Leclerc mollato dal motore della F1-75 mentre era in testa alla gara.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP dell'Azerbaijan è stato un incubo per la Ferrari che ha visto entrambi i suoi piloti costretti al ritiro a causa di problemi di affidabilità delle loro F1-75 e ha dovuto assistere all'ennesima doppietta Red Bull su una pista come quella di Baku che, sulla carta, doveva favorire le rosse (a maggior ragione dopo la pole conquistata da Leclerc al sabato).

Che per la scuderia di Maranello non sarebbe stata una grande giornata lo si era capito già dal via dell'ottava corsa del Mondiale di Formula 1 2022 con il monegasco sorpreso da Sergio Perez in Curva 1 e tallonato da Max Verstappen. Come se non bastasse però dopo 9 giri arriva la prima vera doccia fredda per il muretto del team del Cavallino con Carlos Sainz costretto a parcheggiare la sua vettura in Curva 4 per un problema all'impianto idraulico.

Ferrari prova allora a trasformare la sfortuna in opportunità, chiamando subito ai box Leclerc per anticipare il pit-stop in regime di Virtual Safety Car e sorprendere le due Red Bull. La mossa strategica dà l'esito sperato e così il monegasco nel valzer dei cambi gomma si ritrova nuovamente a guidare la corsa. Lì però si materializza il disastro: la Ferrari numero 16 veleggia tranquillamente al comando della corsa ma improvvisamente una fumata bianca annuncia un problema al motore che mette drammaticamente fine alla gara del 24enne di Montecarlo.

A quel punto per la doppietta Red Bull la strada è spianata: Perez viene superato da Max Verstappen (e poi dal muretto gli viene detto di "non lottare" con lui) e così i due guidano tranquillamente la gara fino alla bandiera a scacchi salendo sul podio insieme al pilota Mercedes George Russell che chiude in terza posizione davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il messicano si toglie però una piccola soddisfazione togliendo all'olandese il punto aggiuntivo per il giro veloce in gara,

L'ordine d'arrivo del GP dell'Azerbaijan 2022 di Formula 1 a Baku