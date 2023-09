F1, la Ferrari impressiona nelle libere del GP Singapore: uno-due Sainz-Leclerc anche nelle FP2 Doppietta Ferrari anche nelle FP2 del GP di Singapore della Formula 1 2023: Sainz il più veloce, Leclerc 2°. Faticano a sorpresa le Red Bull con Perez 7° e Verstappen 8°.

A cura di Michele Mazzeo

Giornata molto positiva per la Ferrari sul circuito cittadino di Marina Bay con i due piloti che piazzano una doppietta anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Singapore della Formula 1 2023 confermandosi le più veloci, come già fatto vedere al mattino nelle FP1. Questa volta il più veloce è stato Carlos Sainz che ha preceduto di appena 18 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc.

Lontani i diretti avversari delle rosse con le Mercedes che pagano oltre due decimi di ritardo sul giro secco con Russell e l'Aston Martin di Alonso lontano quasi quattro decimi. Faticano invece stranamente le Red Bull che non sembrano riuscire a trovare il giusto feeling con il circuito cittadino che ospita il GP di Singapore. Il dominatore del Mondiale Max Verstappen e Sergio Perez nelle FP2 hanno infatti accusato un ritardo di sette decimi rispetto alle prestazioni offerte dai due piloti Ferrari in simulazione di qualifica.

La scuderia di Maranello può sorridere anche in vista della corsa della domenica dato che nelle simulazioni di passo gara fatte con gomma media le SF-23 hanno girato sui ritmi dei migliori. Anche in questo caso a sorprendere in negativo è stata la Red Bull con Verstappen e Perez che hanno girato con un ritmo leggermente più alto rispetto alle rosse, alle Mercedes e all'Aston Martin di Fernando Alonso (che è sembrato quello con il ritmo migliore su questa specifica mescola).

Risultati FP2 GP Singapore Formula 1 2023: la classifica dei tempi delle libere 2

Carlos SAINZ Ferrari 1:32.120 Charles LECLERC Ferrari +0.018 George RUSSELL Mercedes +0.235 Fernando ALONSO Aston Martin +0.358 Lewis HAMILTON Mercedes +0.465 Lando NORRIS McLaren +0.591 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.692 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.732 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.897 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.985 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +1.019 Liam LAWSON AlphaTauri +1.165 Esteban OCON Alpine +1.241 Lance STROLL Aston Martin +1.270 Oscar PIASTRI McLaren +1.341 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.357 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.455 Pierre GASLY Alpine +1.704 Logan SARGEANT Williams +2.207 Alexander ALBON Williams +3.438