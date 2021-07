F1, GP Ungheria prove libere 3: Hamilton precede Verstappen, quarto Sainz e quinto Leclerc Lewis Hamilton chiude davanti a tutti la terza e ultima sessione di prove libere del GP di Ungheria. Secondo posto per il rivale Max Verstappen, con la sua Red Bull dietro alla Mercedes del britannico di soli 88 centesimi. Chiude la top 3 l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, mentre le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc si posizionano rispettivamente al quarto e al quinto posto.

A cura di Valerio Albertini

Lewis Hamilton è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, che si corre sul circuito dell'Hungaroring. Nelle FP3 il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il rivale della Red Bull Max Verstappen di soli 88 centesimi. Terzo posto per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, che si piazza davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz (quarto) e Charles Leclerc (quinto), distanti circa 7 decimi da Hamilton. In ritardo la Red Bull di Sergio Perez, che si piazza settimo tra le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, rispettivamente sesto e ottavo. Chiudono la top ten l'Alpine di Fernando Alonso e l'Aston Martin di Lance Stroll.

La sessione è stata caratterizzata anche dall'incidente occorso a Mick Schumacher, il quale verso la metà della prova è finito a muro, rimanendo illeso e uscendo dalla sua monoposto sulle proprie gambe. L'iniziale bandiera gialla si è trasformata poco dopo in bandiera rossa e i piloti hanno dovuto attendere qualche minuto prima di tornare in pista per concludere la sessione.

FP3 con poche sorprese, dunque, poiché le quattro migliori scuderie hanno occupato tutte le prime otto posizioni, mentre si conferma battaglia serrata tra Hamilton e Verstappen, che continueranno a duellare anche durante le qualifiche del pomeriggio

Risultati e tempi delle FP3 del GP Ungheria di Formula 1 2021