F1 GP Russia, prove libere 3 a Sochi: Hamilton detta legge, Vettel numero uno tra le Ferrari

Risultati FP3, terza e ultima sessione di prove libere del GP di Russia, decimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 in corso sul circuito di Sochi. Miglior tempo ancora per Lewis Hamilton che ha preceduto Bottas e Sainz. Sessione in chiaroscuro per i piloti Ferrari: Sebastian Vettel 7° appena dietro a Max Verstappen, mentre Charles Leclerc chiude 12°.