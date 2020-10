Mezzo disastro per la Ferrari al Nurburgring. Charles Leclerc non è riuscito a confermare in gara la buona prestazione delle qualifiche ed ha chiuso il GP dell'Eifel, undicesima prova del Mondiale 2020 di Formula 1, in settima posizione. Peggio di lui ha fatto il compagno di squadra Sebastian Vettel finito addirittura 11°, ancora una volta fuori dalla zona punti. Gli aggiornamenti portati dalla scuderia di Maranello per il week end tedesco non sembrano dunque aver migliorato in gara le prestazioni della SF1000. A spiegare quanto accaduto in Germania ci ha pensato lo stesso monegasco intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bandiera a scacchi.

“Abbiamo visto tante volte da inizio anno che con poca benzina in qualifica sul giro secco riusciamo ad estrarre il massimo dalla macchina – ha esordito infatti Charles Leclerc riferendosi all'ottimo 4° posto centrato al sabato nelle qualifiche -, ma ogni volta che mettiamo tanta benzina facciamo più fatica. Questo è quello che è successo oggi. Con le medie avevamo un passo positivo, ma sulle soft abbiamo avuto graining da subito. Da questo lato è stato un po’ un disastro – ha poi ammesso il pilota Ferrari -. Però la seconda parte di gara è stata abbastanza positiva.

In occasione della Safety Car – ha inoltre aggiunto – non ho voluto correre il rischio di mettere le soft visto la fatica che ho fatto all’inizio della gara. Se ieri ci siamo illusi? Credo di sì, mi aspettavo un po’ di più – ha infine concluso il monegasco che tra qualche giorno (il 16 ottobre) compirà 23 anni -. Ancora una volta però il problema è stato il primo stint, poi gli altri sono andati meglio”