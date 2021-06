Non sono mancate le emozioni nelle prove libere 3 del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1. A conquistare la scena è stato Verstappen per il brutto errore costatogli l'incidente che lo ha messo fuori gioco. A far registrare il miglior tempo è stato Pierre Gasly dell'Alpha Tauri, che ha anticipato Perez e il leader del Mondiale Hamilton. 4a e 5a le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Pierre Gasly impeccabile nella terza sessione di prove libere sul circuito di Baku, dove si correrà domani il Gran Premio dell’Azerbaigian. Del francese il miglior tempo in 1:42. 251, davanti a Perez della Red Bull e al campione del mondo in carica Hamilton che ha confermato di avere qualche difficoltà. Difficoltà per la Mercedes confermate anche dal 13° posto dell'altro pilota Bottas. Dopo l’incidente di ieri, e nonostante, un’uscita di pista, Leclerc ha messo a referto il 4° tempo davanti al compagno di scuderia Sainz. Segnali comunque incoraggianti per la Ferrari in vista delle qualifiche.

Giornata decisamente no finora per uno dei grandi attesi della gara, ovvero Max Verstappen. Il pilota olandese che al momento occupa il secondo posto nella classifica del Mondiale alle spalle di Hamilton, si è reso protagonista di un incidente nello stesso punto in cui ieri era finito fuori gioco Leclerc. Verstappen è andato a muro in uscita da una curva, fortunatamente per lui non a velocità troppo sostenuta. Danni al braccetto dell'anteriore destra per la sua Red Bull che però non ha riportato danni maggiori in vista delle qualifiche. Problemi anche per Russell della Williams, costretto allo stop anticipato per una fuoriuscita d'olio dal retro della sua auto.