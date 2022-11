F1 GP Abu Dhabi 2022, il programma del gran premio: date, orari, circuito La guida al Gran Premio di Abu Dhabi della Formula 1 2022 sul circuito di Yas Marina: il programma con date e orari delle sessioni in pista dell’ultimo weekend di gara della stagione e le caratteristiche del tracciato.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il ricco weekend di Interlagos la F1 torna subito in pista per l'ultimo round della stagione: da venerdì 18 a domenica 20 novembre infatti il Mondiale di Formula 1 2022 sarà di scena sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi. Il programma dell'ultima tappa stagionale è quello tradizionale: il venerdì i piloti scendono in pista per le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2), il sabato per le Libere 3 e le qualifiche e la domenica per la gara che assegna gli ultimi punti iridati dell'anno. Nonostante il fuso orario, per noi italiani, gli orari delle varie sessioni sulla pista degli Emirati Arabi Uniti saranno quelli canonici. L'intero programma del Gran Premio di Abu Dhabi di F1 sarà trasmesso in diretta TV da Sky mentre qualifiche e gara saranno trasmesse gratis in chiaro su TV8 ma in differita.

Chiuso il discorso iridato con il titolo piloti già conquistato da Max Verstappen e quello costruttori già ipotecato dalla Red Bull, sono diversi ancora i verdetti che saranno decisi da questo ultimo weekend stagionale della Formula 1. Innanzitutto in ballo c'è ancora il secondo posto sia nella classifica piloti con Sergio Perez e Charles Leclerc che arrivano appaiati a quota 290 punti ad Abu Dhabi sia nella classifica costruttori dove la Mercedes, reduce dalla doppietta in Brasile, vuole provare a scavalcare in extremis la Ferrari (che deve fare i conti con i malumori dei suoi piloti e con le voci del licenziamento di Mattia Binotto al termine della stagione per far posto come team principal a Vasseur). Ad Abu Dhabi poi si deciderà anche la lotta per il quarto posto nella graduatoria riservata ai team tra Alpine e McLaren, quella per il sesto posto tra Alfa Romeo e Aston Martin e quella per l'ottavo posto tra Haas e Alpha Tauri.

Tanti dunque gli spunti interessanti per questo weekend che sarà anche l'ultimo in Formula 1 per il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel che dopo la gara di Abu Dhabi chiuderà la sua carriera nel Circus. Quella di Yas Marina potrebbe essere anche l'ultimo fine settimana da pilota F1 anche per Daniel Ricciardo (che al momento è senza sedile per il 2023) e anche per il più giovane Mick Schumacher il cui contratto non è stato rinnovato dalla Haas (con il suo posto che il prossimo anno sarà preso da Nico Hulkenberg). Infine sarà anche interessante vedere come si comporterà Verstappen in quest'ultimo fine settimana stagionale nei confronti del compagno di squadra Perez dopo lo sfregio perpetrato nei suoi confronti nei giri conclusivi della gara brasiliana che ha scaturito diverse polemiche sia all'interno che all'esterno della scuderia austriaca.

Le prove libere al venerdì

Il programma del GP di Abu Dhabi della Formula 1 2022 si aprirà venerdì 18 novembre alle ore 11:00 (ora italiana) con la prima sessione di prove libere. I piloti poi torneranno in pista sul tracciato di Yas Marina per le FP2 che inizieranno quando in Italia saranno le ore 14:00 per un'altra sessione che durerà 60 minuti .

Le qualifiche al sabato

L'azione sul circuito di Yas Marina riprenderà poi la mattina di sabato 19 novembre alle ore 11:30 (ora italiana) quando andranno in scena le Libere 3, cioè le ultime prove prima delle qualifiche (con Q1, Q2 e Q3) che cominceranno alle ore 15:00 e stabiliranno l'ultima pole position e l'ultima griglia di partenza della stagione.

La gara di domenica

L'atto conclusivo del weekend del GP di Abu Dhabi e quindi del Mondiale della Formula 1 2022 andrà in scena domenica 20 novembre con la corsa che assegnerà i punti per il Mondiale. La partenza della gara di Yas Marina è fissata alle ore 14:00 (ora italiana). Questo difatti l'orario in cui i piloti scatteranno dalla griglia di partenza del tracciato dhabense per disputare l'ultima corsa dell'anno.

Il circuito di Yas Marina

Anche quest'anno sarà il circuito di Yas Marina ad ospitare il GP di Abu Dhabi che chiude il Mondiale di Formula 1. Il circuito messicano costruito tra il 2007 e il 2009 si trova sull'Isola di Yas poco distante dalla città di Abu Dhabi e presenta una pista lunga 5,28 km con 16 curve. Il tracciato progettato da Hermann Tilke è dominato dal suo rettilineo di 1,2 km tra le curve 5 e 6 punto ideale per i sorpassi. Altro punto saliente del tracciato è il tratto guidato tra le curve 10, 11 e 12, che costringe i piloti a brusche frenate con un elevato carico laterale.

Sul fronte dell'impianto frenante, come spiega il fornitore ufficiale Brembo, si tratta di un tracciato altamente impegnativo per i freni con 6 frenate e il 13% del tempo sul giro speso con il piede sul freno. Il punto più critico è in curva 6, dove al termine del lunghissimo rettilineo i piloti passano da 322 km/h a 74 km/h in appena 120 metri subendo una decelerazione negativa di 5,4 G.

Negli ultimi due anni a trionfare su questo tracciato è stata la Red Bull con Max Verstappen (lo scorso anno superando Hamilton all'ultimo giro dopo la controversa decisione della Direzione di Gara e soffiandogli così il titolo iridato in extremis), mentre nelle sei edizioni precedenti a vincere era stata la Mercedes (quattro volte con Hamilton, una con Bottas e una con Rosberg). La Ferrari invece non è riuscita mai a conquistare il successo sul circuito di Yas Marina. Anche il record sul giro in gara appartiene all'olandese della Red Bull che lo scorso anno nella sua tornata più veloce ha fermato il cronometro sull'1:26.103.