Binotto via dalla Ferrari, clamorosa svolta dopo Interlagos: già scelto il suo sostituto Corta carissimo il GP del Brasile a Mattia Binotto che sarebbe stato sollevato dall’incarico di team principal della Ferrari: a Maranello è già stato deciso chi prenderà il suo posto per il Mondiale di Formula 1 2023.

A cura di Michele Mazzeo

Il GP del Brasile della Formula 1 2022 è stato fatale a Mattia Binotto. Dopo l'ultimo GP di Abu Dhabi l'ingegnere modenese sarà infatti sollevato dall'incarico di team principal della Ferrari. A riportare la clamorosa svolta ai vertici della scuderia del Cavallino è la Gazzetta dello Sport. Al suo posto da gennaio 2023 al comando del team di Maranello dovrebbe arrivare l'attuale numero uno del muretto della Sauber-Alfa Romeo Frederic Vasseur.

La decisione del presidente John Elkann, che già da tempo stava vagliando l'ipotesi di un cambio di guida tecnica per il team F1, arriva dunque dopo l'ennesimo weekend in cui la Ferrari ha commesso diversi errori (clamorosi quelli in qualifica con Charles Leclerc) e soprattutto dopo che, nel primo settimana in cui la Red Bull ha sofferto, ad approfittarne è stata la rivale Mercedes che ad Interlagos ha piazzato addirittura una doppietta.

L'era di Mattia Binotto da team principal della Ferrari si chiude dunque dopo un quadriennio in cui si sono raccolti pochi risultati con due anni (il 2020 e il 2021) in cui le rosse non sono riuscite a centrare nemmeno un successo in un singolo GP. Il 2022, in virtù della rivoluzione tecnica della Formula 1 con il passaggio alle monoposto ad effetto suolo, era l'anno in cui si sarebbero tirate le somme della sua gestione.

L'atteso salto in avanti c'è stato, almeno nella prima parte di stagione, con i piloti del Cavallino, più Charles Leclerc che Carlos Sainz, che riuscivano a lottare alla pari con le Red Bull per le vittorie su ogni tipo di tracciato. Poi sono arrivati i problemi di affidabilità della F1-75 e i clamorosi errori di strategia che hanno compromesso la lotta per i titoli iridati, sia piloti che costruttori.

E, infine, oltre ad una discutibile gestione dei suoi alfieri, il tracollo in termini di prestazioni nella seconda parte del campionato con Max Verstappen e Sergio Perez a farla da padroni mentre i driver del team di Maranello faticavano a tenere il passo anche degli alfieri della rinata Mercedes. Inevitabile dunque che a quel punto la posizione di Mattia Binotto fosse sempre più barcollante. E ad Interlagos, con la doppietta dei rivali tedeschi, è arrivata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Manca ancora l'ufficialità che quasi certamente arriverà solo dopo l'ultimo weekend di Abu Dhabi, ma adesso non sembrano esserci più margini per un passo indietro. La decisione di John Elkann è stata ormai presa. Ma non si tratta solo del tentativo di dare uno scossone ad una scuderia che attende un titolo Mondiale di Formula 1 ormai da 15 anni, nelle intenzioni del numero uno del Cavallino Rampante c'è infatti la volontà di cambiare completamente registro all'interno della squadra.

Non è un caso infatti che, contrariamente a quanto fatto nel recente passato, per gestire il team F1 non sia stato scelto un uomo proveniente dal settore tecnico (come Mattia Binotto appunto) o un manager aziendale (come era il suo predecessore Maurizio Arrivabene). Scegliendo il francese Frederic Vasseur infatti la Ferrari ha deciso di mettere a capo della scuderia un uomo che, oltre ad essere ingegnere, l'esperienza nel mondo delle corse l'ha acquisita in pista dato che nella sua lunga carriera ha gestito tanti team nelle serie minori prima di arrivare in Formula 1 nel 2016, prima in Renault e poi con il team Sauber-Alfa Romeo.