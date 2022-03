F1 2022, prove libere del GP Bahrain in diretta: a che ora e dove vederle La Formula 1 2022-2023 inizia con le prove libere del primo Gran Premio della stagione in Bahrain. FP1, FP2 e FP3 sul circuito di Sakhir, in diretta TV e in esclusiva su Sky. Ecco il programma e gli orari delle tre sessioni di prove libere del GP di F1 in Bahrain.

La Formula 1 riapre i battenti con la prima gara della stagione 2022-2023. Il mondiale riparte dal Gran Premio del Bahrain che si correrà sul circuito di Sakhir. Grande curiosità dunque per l'esordio stagionale delle nuove monoposto, per una tre giorni che si aprirà oggi venerdì 18 marzo, con le prime due sessioni di prove libere e proseguirà poi con il terzo giro di test e le qualifiche del sabato. Appuntamento a domenica poi per la gara di F1, con Max Verstappen il campione in carica che dovrà guardarsi dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, e magari anche dalle Ferrari, che partono con grandi aspettative. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle prove libere del GP Bahrain e sul dove vederle in TV.

Prove libere F1 GP Bahrain, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Il programma del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain si apre dunque con le prove libere che permettono ai piloti di prendere ulteriore confidenza con il tracciato di Sakhir. Gli orari TV in Italia tengono conto ovviamente con il fuso orario, e dunque non coincidono con quelli del Bahrain. Le FP1, ovvero le prime prove libere inizieranno alle ore 13 italiane di oggi venerdì 18 marzo (a Sakhir saranno le 15), mentre la seconda sessione ovvero le FP2 sono in programma alle 16 italiane. La terza e ultima sessione di prove libere invece è in programma sabato 19 marzo alle 13 italiane. Tutti i test dureranno 60 minuti.

Venerdì 18 marzo

Prove libere 1: 13:00 – 14:00

Prove libere 2: 16:00 – 17:00

Prove libere 3: 13:00 – 14:00

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Sakhir

Dove vedere in TV le prove libere del GP Bahrain di F1? Tutte e tre le sessioni di libere saranno trasmesse in diretta TV e streaming su Sky. Sarà possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 sul circuito di Sakhir sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport F1 (canale 207). Per quanto riguarda invece la diretta streaming del primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, gli abbonati potranno sfruttare l'app loro riservata Sky Go. Le prove libere si potranno anche vedere sulla piattaforma live on-demand di NOW, utilizzabile anche su Smart Tv, acquistando il singolo tagliando dell'evento. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio del Bahrain di Formula 1: