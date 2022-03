F1 2022, prove libere del GP Arabia Saudita in diretta: a che ora e dove vederle Con le prime due sessioni di prove libere di oggi si apre il programma del GP dell’Arabia Saudita, secondo round del Mondiale di Formula 1 2022. FP1, FP2 e FP3 sul circuito di Jeddah si possono vedere in diretta TV in esclusiva su Sky: gli orari delle libere del GP di F1 in terra saudita.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre il week end del GP dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Dopo la doppietta Ferrari con Leclerc e Sainz all'esordio in Bahrain, il Circus si sposta dunque sul circuito cittadino di Jeddah che per il secondo anno consecutivo entra nel calendario F1. A causa del fuso orario in Italia gli orari di FP1, FP2 e FP3 saranno diversi rispetto a quelli canonici. Libere 1 e 2 di oggi, così come le Libere 3 del sabato, si possono seguire in diretta TV sui canali Sky. Le prove libere del GP dell'Arabia Saudita non saranno invece trasmesse in chiaro su TV8, dove però sarà possibile assistere a qualifiche e gara in differita.

Prove libere F1 GP Arabia Saudita, orari TV di oggi: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 inizieranno oggi con le prime due sessioni sul circuito di Jeddah da un'ora ciascuna. Gli orari TV non saranno quelli consueti dato che andranno in scena nel tra il pomeriggio e la serata italiana. La FP1 prenderà il via oggi, venerdì 25 marzo, alle ore 15 (orario italiano, in virtù del fuso orario) sul tracciato del Jeddah Corniche Circuit. La seconda sessione di prove libere, FP2 è invece in programma alle ore 18. Le Libere 3 inizieranno poi alle 15 di sabato.

Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 a Jeddah

Dopo le prime due sessioni di prove libere di oggi in programma alle 15 (FP1) e alle 18 (FP2), le Libere del GP dell'Arabia Saudita proseguiranno nella giornata di domani sabato 26 marzo con le FP3 che precederanno le qualifiche. Di seguito gli orari per vedere in diretta TV le prove libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2022 di F1 che saranno trasmesse in esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) e in live streaming sull'app SkyGo e sulla piattaforma NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi e Marc Gené:

Venerdì 25 marzo

FP1: ore 15.00 – diretta Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (207)

FP2: ore 18.00 – diretta Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 HD (207)

Sabato 26 marzo

FP3: ore 15 – diretta Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 HD (207)