Dopo Baku il Mondiale di Formula 1 2021 fa tappa a Le Castellet dove oggi comincia il week end del GP di Francia, settimo round stagionale. Come d'abitudine anche sul circuito Paul Ricard il programma si apre al venerdì con le prime due sessioni di prove libere mentre sabato mattina andranno in scena le Libere 3. Sarà dunque nelle FP1, FP2 e FP3 che i piloti cercheranno di trovare il giusto set-up della monoposto e studiare tutte le strategie da adottare poi in qualifica e in gara. Dopo i valori visti in campo negli ultimi due appuntamenti della F1 sui circuiti cittadini, a Le Castellet le prove libere fungeranno da cartina di tornasole per capire se i problemi evidenziati da Mercedes (con Lewis Hamilton e ancor più con Bottas), il miglioramento della Ferrari (che con Charles Leclerc ha conquistato le ultime due pole position) e la supremazia della Red Bull (che ha vinto le ultime due corse con Verstappen e Sergio Perez) saranno confermati anche su un tracciato più "tradizionale" come quello del Paul Ricard. Le prove libere del GP di Francia saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming da Sky a partire dalle 11.30 di oggi.

Prove libere F1 GP Francia, orari TV: la diretta di libere 1, 2 e 3

Le prove libere del Gran Premio di Francia prenderanno il via oggi. Gli orari TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. L'orario d'inizio della prima sessione di libere da 60 minuti, la FP1, è fissato alle ore 11.30. La FP2 invece si svolgerà nel primo pomeriggio con lo start stabilito per le ore 15. Le prove libere proseguiranno poi sabato mattina quando dalle 12 alle 13 andrà in scena la terza e ultima sessione di libere del GP di Francia. Ecco il programma delle prove libere:

Venerdì 18 giugno

Prove libere 1: 11:30 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:00

Prove libere 1: 11:30 – 12:30 Prove libere 2: 15:00 – 16:00 Sabato 19 giugno

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Formula 1, dove vedere in TV le libere Fp1, Fp2 e Fp3 al GP Francia 2021

Come il resto del weekend anche le prove libere del GP di Francia saranno trasmesse in diretta TV e live streaming da Sky. I canali sui quali sarà possibile seguire FP1, FP2 e FP3 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet sono Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207). Per gli abbonati all'emittente satellitare sarà possibile guardare le prove libere del GP di F1 che cominciano oggi anche in diretta streaming tramite SkyGo, mentre non sarà possibile vedere FP1, FP2 e FP3 in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Ecco gli orari TV e dove vedere in diretta le prove libere del Gran Premio di Francia di Formula 1: